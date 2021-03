River goleó 5-0 a Racing y se consagró campeón

River se consagró campeón de la Supercopa Argentina al golear esta noche a Racing Club por 5 a 0 en el inaugurado estadio Único de Santiago del Estero, con goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De la Cruz, Miranda en contra y Matías Suárez.

El encuentro comenzó parejo, con dos equipos que no arriesgaron en los primeros minutos y jugaron lejos de los arcos defendidos por Gabriel Arias y Franco Armani.

Con el correr de los minutos, el conjunto dirigido por el entrenador Marcelo Gallardo tomó el control de la pelota, se hizo dueño del mediocampo y se paró sobre el campo rival.

Las buenas labores de Jorge Carrascal y de Nicolás De la Cruz en el mediocampo y de Suárez y Borré en ataque, le permitió al «Millonario» llegar al arco cubierto por el arquero Arias, que tuvo dos buenas intervenciones.

El colombiano, máximo anotador de la era Gallardo con 48 tantos, le marcó su quinto gol a Racing, al grande que más le convirtió, seguido por los tres a Independiente, dos a Boca juniors y uno a San Lorenzo.

La «Academia» perdió el mediocampo, tanto al momento de intentar hacerse firme en la marca como para generar fútbol y jugadas colectivas.

El arquero riverplatense Armani tuvo dos atajadas destacadas con remates desde afuera del área, modalidad con la que el mediocampista de Racing Tomás Chancalay impactó una pelota en el palo derecho.

El equipo «albiceleste», si bien no tuvo mucho dominio de la pelota, pudo ser más vertical que su rival por momentos, aunque no logró materializar en gol las buenas intenciones que tuvo por momentos.