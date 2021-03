Preparan nuevos créditos hipotecarios para clase media

El Gobierno nacional ultima los detalles de una nueva línea del plan Procrear para otorgar créditos hipotecarios para la construcción de viviendas nuevas con una tasa de interés atada a la evolución de los salarios formales del sector privado.

Según adelantó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, esta nueva línea de créditos hipotecarios no estará destinada a la compra de propiedades, sino que busca incentivar proyectos habitacionales nuevos en terrenos propios. De esta manera, se dinamiza la economía con más empleo de la construcción y más consumo de materiales para obras.

“Nosotros ya estamos trabajando con el Banco Hipotecario en el plan Procrear, que lleva adelante las acciones financieras y de administración. Corresponde al Presidente anunciarlo, pero los nuevos créditos van a ser no para comprar (propiedades) sino para construir”, dijo el ex intendente de Avellaneda y que ese sistema nuevo tendrá “una fórmula atada al salario”.

El año pasado se lanzó una línea del Procrear para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados, con un plazo a 360 meses, un monto máximo de $3,5 millones y una tasa fija Hog.Ar, que sigue el Coeficiente de Variación Salarial publicado por INDEC. Se sortearon 10.000 de estas modalidades y quedaron pendientes otras 10.000 con lote Procrear y 10.000 más con lote municipal.

La tasa Hog.Ar reemplazó al viejo esquema de actualización de cuotas UVA, que indexaba según la inflación mensual, y que era el preferido de los bancos. “La relación del coeficiente Hog.Ar con la variación salarial promueve la estabilidad entre las cuotas a pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito”, destacan desde el Ministerio de Hábitat. Y aclararon que en episodios de mejora del salario real la actualización por variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) no podrá superar en un 2% a la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), actuando como tope de referencia. “Queremos que todos tengan acceso al derecho de la casa propia”, expresó Ferraresi.

Uno de los requisitos para anotarse en el sorteo de esta nueva línea del Procrear será demostrar entre siete u ocho salarios mínimos de ingresos por grupo familiar. Otro requisito sería que el terreno debió ser adquirido antes del lanzamiento del plan. Se espera que también se amplíe el monto del crédito hipotecario, pero se mantengan el resto de las condiciones generales.