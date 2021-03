PAE renovó su apoyo a las actividades deportivas y culturales de la zona

Desde el comienzo de 2021, la empresa Pan American Energy (PAE) renovó su compromiso con la región del Golfo San Jorge y acompañó las distintas propuestas que promueven el desarrollo del deporte y la cultura de la zona y que, este año, se llevaron adelante con estrictos protocolos sanitarios como consecuencia de la pandemia. Como cada temporada, los eventos de playa contaron con el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly y los Juegos Comunitarios de Verano fueron promovidos por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Durante el primer fin de semana del mes de febrero, PAE auspició la 14° edición del Street Ball, organizado por el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly y que contó con la participación de más de 69 equipos pertenecientes a los principales clubes de la región.

Esta nueva edición del Street Ball de Rada Tilly abarcó desde la categoría de Mini Básquet (11 y 12 años) hasta la Primera División, tanto en la rama femenina y masculina, incluyendo una categoría mixta.

También junto al rugby, el hockey y el fútbol

El 13 y el 14 de febrero, PAE acompañó la XXI edición del tradicional Seven de la Patagonia, certamen de rugby organizado por Chenque Rugby Club que tiene más de dos décadas. Este año, solo las categorías juveniles -M-14, M-15, M-16, M-17 y M-19 – participaron del clásico torneo.

En las playas de Rada Tilly, PAE también estuvo presente junto a la 13° edición del torneo Hockey Playas. Este año, el certamen se jugó exclusivamente para categorías Sub 12 y Sub 15.

Asimismo, PAE auspició la 10° Edición del Torneo de Futbol Playero que se llevó adelante este último fin de semana y fue organizado por el Club Atlético Rada Tilly (CART) con una gran participación de equipos.

Desde la Municipalidad de Rada Tilly, el secretario de Deportes, Jorge Mérida realizó un balance de la temporada: “Pese al contexto de pandemia ha sido totalmente positivo este verano. Pudimos llevar adelante una temporada hermosa, con muchas adaptaciones y con eventos muy esperados que son clásicos y que tuvieron una gran repercusión y un gran compromiso de los participantes y del público en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias. En los torneos de febrero priorizamos el deporte infanto juvenil y por eso todas las actividades se hicieron para chicos de hasta 18 años. Estamos sumamente satisfechos con los resultados”.

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Golfo San Jorge, Horacio García, puso en valor la realización de estos eventos deportivos playeros. “Es una satisfacción muy grande poder acompañar estos eventos en un año tan especial y tan difícil para todos y, sobre todo, para los más jóvenes que, poco a poco y con todos los cuidados necesarios, comienzan a volver a los deportes grupales y en equipo.”

Junto a la Municipalidad y el hombre de campo

En Comodoro y como todos los años, PAE acompañó los Juegos Comunitarios de Verano, una iniciativa que promueve la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes y en la que participaron más de 60 equipos de fútbol integrados por jóvenes desde 11 a 20 años, pertenecientes a distintos barrios de la ciudad.

Hernán Martinez, presidente del Ente Comodoro Deportes, destacó la respuesta de las organizaciones barriales para adaptarse a los protocolos y explicó que “tuvimos que hacer muchos cambios para que el torneo pudiera realizarse en medio de la pandemia. Por suerte fue algo positivo porque la idea, desde un principio, era que los chicos pudieran jugar partidos con el menor riesgo posible después de un año de estar parados. Había una necesidad inmensa de parte de los chicos de volver a juntarse y compartir el deporte. La comunidad también estuvo a la altura de las circunstancias y actuó con mucha responsabilidad y cuidado”.

Con la mirada puesta en el quehacer cultural de Comodoro Rivadavia, PAE también promovió la 83° Exposición de Ganadería y Afines y la 41° Feria del Carnero de Campo que organizó la Sociedad Rural y este año se realizó de manera virtual.

García destacó que “nosotros sabemos la importancia que tiene el campo para esta región y creemos que es importante estar, un año más, acompañando a la Sociedad Rural en esta tradicional exposición, que resulta bien representativa de los pioneros que conformaron y desarrollaron las primeras empresas familiares de la zona”.