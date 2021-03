‘Marti’ Torres se recupera de una cirugía y es optimista para llegar al Mundial

La pasada semana, la jugadora de básquetbol trelewense Martina Torres, fue operada de unos quistes en la muñeca de su mano derecha, y ya está en pleno proceso de recuperación.

La deportista, hasta hace algunas semanas jugadora de Ferrocarril Oeste en la Liga Argentina, espera estar lista en unas cuatro semanas y poder reincorporarse a las prácticas con la Selección Argentina U19 que ya se entrena para el Mundial de Hungría.

Torres en plena recuperación soñando con el Mundial

La jugadora de básquetbol de Trelew, Martina Torres, fue operada la semana pasada en la muñeca de su mano derecha: la ex Racing, presentaba quistes que surgieron por ser sus ligamentos muy laxos, lo cual causa la aparición de quistes sinovial.

En la intervención quirúrgica, el médico a la vez, le realizó puntos de sutura al ligamento, es decir, acortaron un poco para que de esa forma, se pueda controlar.

Ahora, la joven jugadora de Lanús a préstamo en Ferrocarril Oeste para jugar la Liga Femenina, deberá tener durante unas tres 3 semanas un medio yeso, para luego iniciar las sesiones de kinesiología.

Esto, no afectará su consideración en la Selección Argentina U19, ya que puede asistir al gimnasio del CENARD, mientras que el Cuerpo Técnico del seleccionado sigue de cerca su evolución e incluso son optimistas en que podrá recuperarse rápidamente. También podrá ser evaluada por los kinesiólogos de la Selección.

Se estima que al menos hasta el mes de mayo llevará su recuperación; por lo que se evolucionar favorablemente, podría sumarse a los entrenamientos que están desarrollando las pre seleccionadas.

Más aun, destacándose que el Mundial Femenino U19 en Hungría, se jugará en el mes de agosto.

“Las Hormigas” entrenarán desde el sábado

La Selección femenina U19, con 20 convocadas, vuelve a la actividad a fines de marzo con novedades, luego de dos meses de receso tras la cancelación del Pre Mundial de Colombia.

Desde el 27 de este mes, hasta el 8 de abril, las juveniles se entrenarán en el CENARD con la cabeza puesta en el Mundial de Hungría, que se jugará del 7 al 15 de agosto. Gregorio Martínez, head coach de las selecciones femeninas, habló con Prensa CABB y se refirió al objetivo central que se buscará. “Vamos a retomar un poco los entrenamientos durante diez días con la idea es ver como están y hacer una evaluación de cada una”, comentó.

La Selección comenzó su camino en agosto del 2020 con entrenamientos virtuales, luego fue el primer equipo nacional en entrenarse oficialmente, más adelante se pudo concentrar y, en total, se entrenaron 72 días en Buenos Aires durante los meses finales del año pasado. El reencuentro, tras el parate por las Fiestas, se dio en enero, con los preparativos finales para viajar a Cali, torneo que finalmente no se pudo jugar por el rebrote del virus en Colombia.

La convocatoria no sufre grandes modificaciones con respecto a las últimas 1o jugadoras que estuvieron en enero entrenando en Buenos Aires. Será baja Martina Torres debido a una operación en su muñeca y se sumaron tres nuevas jugadoras como ser Castelnuovo, Julia Fernández y Kiana Ferreyra.

La U19 piensa ahora en el Mundial de Hungría, debido a que en el 2020 no se disputaron los torneos continentales clasificatorios de ninguna categoría y FIBA decidió que los países participantes en los eventos mundiales se definan por el ránking.

En la rama femenina, Argentina se clasificó por estar decimo sexta (cuarta en la zona) con 138 puntos. Los otros 15 conjuntos que disputarán el torneo son: USA, Brasil, Canadá, Egipto, Malí, Australia, China, Japón, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Rusia, República Checa y el local, Hungría.