Madryn: juzgan a un hombre acusado de abusar de su hermana durante diez años

Un hombre está siendo juzgado por presuntos abusos sexuales cometidos contra su hermana durante diez años. El fiscal Daniel Báez lleva adelante el juicio oral que se desarrolla en los Tribunales de Puerto Madryn ante las juezas Patricia Asaro, Marcela Pérez y Yamila Flores. “Cuando la víctima tenía entre 7 y 17 años, era abusada por su hermano cuando su madre no estaba en el hogar”, explicaron brevemente desde la Fiscalía sobre el caso que se desarrolla en Tribunales.

Hoy miércoles se realizaron los alegatos de cierre del juicio y el fiscal Daniel Báez, a cargo del caso, sostuvo ante el tribunal que «más allá de la figura de la justicia con los ojos vendados, hoy más que nunca necesitamos una justicia con los ojos bien abiertos, hacía las víctimas y hacia la sociedad. La justicia juzga sin mirar a quien, pero necesitamos que tengan los ojos bien abiertos, y no solo apliquen el derecho sino que hagan justicia, que no es lo mismo»

La Fiscalía presentó cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia preexistente en la modalidad de delito continuado”. La pena por este tipo de delito supera los seis años de prisión de efectivo cumplimiento. El viernes el Tribunal dará a conocer su veredicto.