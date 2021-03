Madryn: El arte y el abordaje de la vejez en la agenda por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde el Concejo Deliberante preparan dos importantes eventos para la semana próxima. El Diario dialogó con la viceintendenta Noelia Corvalán, quien contó respecto a las actividades que se vienen: «Este año nos sumamos al calendario enorme de actividades que propone el Ejecutivo, que declaró el Mes de la Mujer y nosotros nos sumamos con dos actividades, una el mismo 8 de marzo y otra el martes 9».

Respecto al primero de los eventos, luego de la inauguración del Banco Rojo que se realizará en el Monumento a la Mujer Galesa, «a las 18 horas habrá un espectáculo que se llama ´Las mujeres luchan cantando´, a cargo de seis artistas de Puerto Madryn y Trelew».

Cuestionar a la vejez

La segunda actividad tendrá lugar el martes 9 a las 18.30 en el parador Club Cero Uno, donde se realizará una charla destinada a mujeres mayores de 40 años: «Vamos a hablar sobre la revolución sobre la vejez y cuestionar esa connotación negativa. Mujeres que gozamos de salud, que el cuerpo dice que estamos para enfrentar desafíos y que se combina con la experiencia y todo lo que podemos dar a la comunidad». Esta charla estará a cargo de las doctoras Vanina Botta, Patricia Tumas y Patricia Reyes y requiere de inscripción previa al mail [email protected]

Deconstrucción

Finalmente, la viceintendenta madrynense reflexionó en torno a esta fecha, en un contexto tan sensible como el de estos primeros meses del año: «Definitivamente, esto no es un festejo, aprovechamos este mes para llamar a la reflexión y visibilizar los derechos que son vulnerados. El género no es más que una construcción social y se puede deconstruir. Nosotros tenemos las herramientas para poder llamar a la reflexión, cambiar las cuestiones que tienen que ver con lo legal y construir una sociedad equitativa para todos y todas», cerró.