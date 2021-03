Maderna: «Desde el Municipio de Trelew abrimos puertas y generamos alternativas»

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, dio inicio al período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante.

Sobre las 10 de la mañana del martes, el dirigente local pronunció un discurso con un fuerte eje en la inclusión social, como así también repasó las distintas acciones llevadas a cabo por el Estado Municipal.

«Ser feriantes no significa hacer reventa, economía social no significa trabajo en negro, podemos dar cuenta de la cantidad de habilitaciones comerciales que hemos tenido este año», destacó el Jefe Municipal, al tiempo que pidió «consolidar una ciudad que vuelva a tener el liderazgo político y ese orgullo de ser trelewense, ese sentido de pertenencia».

«Más allá de los cierres que hemos tenido», continuó, «están la calle Muster como centro comercial, Pellegrini, Colombia, López y Planes, Yrigoyen, y hay que recuperar el centro y apoyar a los comerciantes», apuntó el mandatario, sumando a ello que «somos un equipo, no solo un intendente, y necesitamos que se incorpore el sector privado para trabajar ordenadamente».

En el mismo sentido, resaltó el abordaje para el mejoramiento del Parque Industrial: «En febrero del año pasado viajamos a Mar del Plata y tuvimos 5 reuniones con empresas pesqueras de esa localidad, cuatro de las cuales están instaladas en la ciudad de Trelew. Y eso no lo hicimos solos, porque todos fueron partícipes de ello, generando una Ordenanza con ventajas tributarias para atraer la inversión privada. Es una ordenanza que marca una cuestión simbólica: no va a solucionar el problema de la inversión, pero es una señal de que el Municipio de Trelew no pone trabas para el inversor privado, sino que abre puertas y genera alternativas».

