Luz y Fuerza decretó “retención de servicios” en toda la provincia

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia arrancará este martes 23 a las 00:00 horas una retención de servicios, que marcará el inicio de un plan de lucha que abarcará a todas las áreas dependientes de la secretaría de energía de la provincia de Chubut, “ante los reiterados retrasos e incumplimientos salariales hacia nuestros representados, como así también la total falta de incumplimiento en materia de higiene y seguridad en el ámbito de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia”, según anunció este lunes el gremio a la Secretaría de Trabajo.

De esta forma, a través de sus cuerpos orgánicos ha dispuesto, en defensa de los legítimos intereses de los trabajadores, iniciar a partir de la medianoche, una retención de servicios, con asistencia a los lugares de trabajo.

Luz y Fuerza le aclaró a la autoridad laboral que se garantizarán las guardias mínimas e indispensables en casos de emergencia de los servicios esenciales, como hospitales, sanatorios, bomberos y fuerza de seguridad, entre otros.

“Tomamos la decisión porque no han cumplido nada de lo que nos dijeron y la retención la vamos a sostener hasta que se cumplan las demandas, no cumplieron el pago de salarios, no tenemos elementos de higiene y seguridad, no tenemos ropa de trabajo acorde, no hay soluciones a los problemas de nuestros trabajadores, siguen trabajando y brindando su servicio esencial para la comunidad, y quedó demostrado ante el incendio que los trabajadores, trabajaron de la mañana a la noche para restablecer los servicios esenciales lo más rápido posible, estando sin cobrar los sueldos, ni han pasado horas extras; hace dos años que venimos hablando y ya se acabó el tiempo, de hablar, todo tiene un límite”, explicaron desde Luz y Fuerza.