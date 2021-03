Fernández ratificó su compromiso con las comunidades de Lago Puelo y El Hoyo

El presidente Alberto Fernández aseguró que “el cuidado de los bosques debe ser política de Estado” al mantener este domingo mediante videoconferencia desde la residencia de Olivos un diálogo con los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez, y El Hoyo, Pol Huisman, zonas afectadas por los recientes incendios forestales. De la videoconferencia no participó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

En un diálogo abierto con ambos intendentes, en el que los mandatarios locales agradecieron el apoyo del gobierno nacional ante la devastación producto del fuego, el Presidente dijo que es necesario “redimensionar, después de todo lo que pasó, la importancia del bosque, no solo para los que viven allí, no solo para los turistas que disfrutan de su belleza, sino la importancia que tiene cuidarlos para todo el planeta”.

“Tenemos un compromiso inalterable con cada vecino y cada vecina de aquella zona. Sabemos que la están pasando mal y estamos para cumplir”, enfatizó el mandatario y aprovechó de felicitar “especialmente a los brigadistas porque el esfuerzo que han hecho es incalculable, de corazón los abrazo”.

El Jefe de Estado dijo que para el Gobierno nacional la situación de las zonas afectadas “es prioritaria, como fue la de San Juan. Estamos dedicados a hacer que sus vidas vuelvan a la normalidad”.

La reunión se desarrolló en marco del Día Internacional de los Bosques, que fue establecido el 21 de marzo por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de su preservación.