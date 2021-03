El “semillero” del tenis jugó en Puerto Madryn

Con gran participación de jugadores y jugadoras, se disputó durante el pasado fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn, un nuevo Torneo de Tenis para categorías Menores.

El Regional Gen10s Sub8 y Sub10, se desarrollaron con total éxito y participación en las instalaciones del Puerto Madryn Tenis Club.

Torneos en juego

El pasado fin de semana, se disputó en el Puerto Madryn Tenis Club, el Torneo Regional Gen10s Sub 8 y Sub10, competencia que contó con muy buena participación de pequeños y pequeñas deportistas.

El certamen, fue organizado por la ASOTENECH junto con el club portuario: el Regional Gen10s fue avalado por la AAT, más las categorías Sub 8 y Sub 10 en la que participaron más de 30 chicos locales y los llegados desde Trelew, Rawson, Rio Negro y Neuquén.

El Regional se desarrolló bajo la modalidad pelota naranja en la modalidad de dobles mixto en los Sub 8 y dobles varones en los Sub 10. Además en paralelo se jugó un encuentro de carácter promocional para iniciados en Sub 8 y Sub 10 en pelota naranja y verde en la que participaron chicos de Trelew y Madryn.

Los finalistas del Gen10s fueron: en divisional Sub 8 Mixto, Carbonelli -Silva y Nogueira-Vulcano, en tanto que en Sub 10 Varones, jugaron las duplas Silvera -Madeo y Paz-Wollin.