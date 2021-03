El fracaso de los Frentes

La Cámara de Diputados de Chubut, lejos está de ser la misma que se constituyó en diciembre de 2019. Poco queda de la conformación de bloques que surgieron del voto popular. Tres frentes electorales obtuvieron bancas en la Legislatura de Chubut en las elecciones de 2019, y un año después ya son 7 espacios diferentes. La actividad legislativa durante el primer año de los cuatro que le encomendaron los ciudadanos chubutenses, fue muy escasa. So pretexto de la pandemia, la mayoría de los diputados no ha pisado la Casa de las Leyes, en meses. Lo más grave, es la casi nula labor legislativa. El tiempo parece haberles alcanzado solo para pasarse factura, y la evidencia muestra que los frentes electorales fueron nada más que eso, y no hay un solo atisbo de acuerdo programático. Está claro que no hubo, ni hay fundamento ideológico alguno que sustente la conformación de los frentes electorales de las últimas elecciones, solo oportunismo político para asegurarse un lugar en las listas de candidatos. La credibilidad de la clase dirigente atraviesa una crisis profunda. Sin embargo, los legisladores parecen no haberse enterado. Por cierto, en abril tampoco irán a sesionar al recinto. Una verdadera afrenta al electorado.