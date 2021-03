El Banco del Chubut implementa cambios en el trámite de Fe de Vida

Para jubilados y pensionados de ANSES, que perciben sus beneficios a través del Banco del Chubut, el trámite se encuentra suspendido hasta el 30 de junio de 2021. Sin embargo, ya se encuentra disponible el sistema para acreditar supervivencia mediante compras con tarjeta de débito.

La prórroga a la suspensión fue confirmada por ANSES en el marco de las medidas de prevención por la pandemia del COVID-19, como una forma de disminuir la circulación de adultos mayores hasta tanto se finalice con el período de vacunación.

En paralelo y como parte de un proceso de modernización digital que se viene implementando desde principios de 2020, Banco del Chubut brindará la posibilidad a jubilados y pensionados de ANSES de realizar la Fe de Vida mediante compras con la tarjeta de débito del titular del beneficio en cualquiera de los locales habilitados para operar con el sistema Maestro.

Esta operatoria deberá realizarse al menos una vez al mes por el titular de la tarjeta, presentando el DNI al momento de la compra. No será certificable en cambio la utilización de las tarjetas de débito en cajeros automáticos.

De esta manera, para todos los jubilados y pensionados de ANSES que acreditan sus beneficios en Banco del Chubut ya no será necesario asistir a la sucursal, como se hacía anteriormente. No obstante, la modalidad presencial continuará vigente.

Dicha operatoria, mediante la cual Banco del Chubut se propone disminuir la circulación de gente en las sucursales y facilitar los trámites para sus clientes adultos mayores, estará disponible desde el mes de abril pero nos será obligatoria hasta julio, cuando ANSES vuelva a implementar el requisito de Fe de Vida.