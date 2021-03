Directivos de JetSmart arribarán a Puerto Madryn la semana próxima

El ministro de Turismo de la provincia, Néstor «Quique» García, aseguró que avanzan las negociaciones para que la línea aérea JetSMART comience a volar a Chubut. En diálogo con El Diario, el titular de la cartera turística contó que «tuvimos una reunión con el gobernador y la empresa, se pidió el aeropuerto de Puerto Madryn, se pidió Esquel y Comodoro Rivadavia», y anunció que la posibilidad cierta de una confirmación estará los próximos días. «De esta primera reunión saco un saldo del 99 por ciento positivo, así que la semana que viene van a venir directivos y vamos a venir a visitar al intendente, vamos a recorrer toda la región».

El ministro García explicó que JetSMART «es una empresa que está sumamente interesada en operar en Chubut y nosotros estamos muy interesados que operen acá, así que no hay distancias». El funcionario chubutense destacó el hecho de que esta línea aérea tiene base en Chile, lo cual «cumpliría un viejo anhelo de los chubutenses de poder tener conexión directa con Chile, algo que también estamos trabajando»

Así las cosas, «Quique» García no dudó en afirmar que «es una muy buena noticia, no significaría un costo extra para el Estado Provincial y nos da un 99 por ciento de certeza de que va a operar JetSMART en Chubut».

En cuanto a Andes Líneas Aéreas, cuyo último anuncio de volver a operar había sido para el 1° de marzo y hasta el momento no lo ha hecho, el ministro de Turismo dijo: «No sabemos nada, no hemos trabajado nada con ellos».