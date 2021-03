Covid-19: Hubo otros 112 contagiados y dos muertos en Chubut

El Ministerio de Salud de Chubut dio a conocer este martes que se registraron 112 nuevos contagios de Covid-19 y se produjeron dos decesos a causa de la enfermedad, siendo las víctimas fatales un hombre de 54 años de Comodoro Rivadavia y un anciano de 74 años de Esquel, los cuales presentaban comorbilidades.

La autoridad sanitaria provincial señaló que, en las últimas 24 horas, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly fue la zona que más enfermos registró con 38, seguida de Esquel que sumó 33. En tanto, Puerto Madryn informó once nuevos positivos, Sarmiento diez y Trevelin siete. Además, Cholila acusó tres contagios, mientras que Lago Puelo, Gobernador Costa y Corcovado comunicaron dos enfermos cada una. Por último, Trelew, Telsen y Río Mayo sólo acusaron un contagio de coronavirus. El resto de las localidades chubutenses no han reportado nuevos casos.

En la actualidad, pese a que el nuevo informe no lo indica, en el territorio provincial hay 635 casos activos.

Los nuevos datos del reporte diario, que tienen que ver con el Monitoreo de Vacunación Pública, muestran que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 39.205. En tanto, hasta el momento se aplicaron 15.039 componentes la primera dosis y 3.900 de la segunda, en total, se aplicaron 18.939 dosis. Además, se indicó que el 8 de marzo se aplicaron 1.543 dosis.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas horas se han reportados dos nuevos decesos por Covid-19: un hombre de 54 años de Comodoro Rivadavia; y un anciano de 74 años de Esquel. Ambos casos presentaban comorbilidades. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 839 fallecimientos por coronavirus.

Por último, en relación a las personas que se han recuperado de la enfermedad, en las últimas 24 horas han recibido el alta unos 236 chubutenses.