Construyendo consenso

Tras la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Trelew, ya no hay dudas de que Adrián Maderna se consolida como el hombre del consenso. Incluso concejales de la oposición, reconocen públicamente que en el último tiempo hubo mayor acercamiento con el Ejecutivo y que ha mejorado el diálogo y el debate, ambos componentes para lograr consensos. Por estas horas, no son pocas las miradas que se posan en el intendente de Trelew como un potencial candidato del consenso en las filas del justicialismo, particularmente en torno a una interna partidaria que no logra zanjarse a pesar de la consigna de unidad que se milita a nivel nacional. El PJ sigue analizando nombres de cara a las legislativas de 2021, y Maderna se perfilaría cada vez con más solidez.