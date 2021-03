Clases en Chubut: ATECh pide a Nación que garantice el cumplimiento de acuerdos

La secretaria de Hacienda de ATECh, Marcela Capón, se refirió a la situación que atraviesan las escuelas chubutenses en el marco del paulatino regreso a la presencialidad, y en el contexto de la situación que atraviesan los trabajadores estatales en Chubut, principalmente aquellos nucleados en el ámbito educativo.

En diálogo con AzM Radio, Capón contó que actualmente «estamos en 30 a 35% de presencialidad» y precisó que «hay casos puntuales de escuelas que quisieron arrancar con todas las burbujas, y en el medio de ello hay situaciones donde hubo algunos casos de Covid en los que se ha tenido que aplicar el protocolo y suspender la presencialidad parcial o totalmente en algunas escuelas».

Aguardando respuestas

«Va muy lento, hay problemas y errores desde el Ministerio, pero también hay situaciones de aprendizaje en toda la comunidad», reflexionó Capón, anticipando que «planteamos en el Ministerio la necesidad de establecer el diálogo para seguir resolviendo, para lo cual es necesario que ellos respeten los compromisos, lo cual no hicieron el otro día ya que, cuando llegamos, no estaban ni (autoridades de) Economía ni Gobierno, pretendiendo que ello no fuera en el marco de la paritaria, lo cual fue firmado así en la aceptación de la propuesta de pago, firmado por el propio Gobernador y el Ministro de Educación de la Nación».

Rangos pendientes

Consecuentemente, «solicitamos la reunión paritaria, que será el 5 de abril, y que notifiquen también a Educación de Nación ya que es necesario que respeten y cumplan los compromisos, pudiendo discutir ese día con todos los trabajadores», mencionó Capón, agregando que «el primer paso» será la confirmación de la fecha de pago para los Rangos 3 y 4. «Quedó una deuda de un mes para ambos», aclaró.