Cerro Radal: Se reactivó el foco ígneo y brigadistas trabajan en el lugar

El director de Defensa Civil provincial, José Mazzei, se refirió a la reactivación del foco ígneo en Cerro Radal. En diálogo con AzM Radio, explicó que «hay un foco activo con muy poca actividad, la meteorología es favorable y hay buena humedad relativa en ambiente, con una temperatura baja pero que a la vez nos está permitiendo utilizar los medios aéreos» y agregó que «los focos que vemos están empezando a tener un poco de actividad, enseguida se utiliza el recurso aéreo, más allá del trabajo de los brigadistas en tierra con los cortafuegos, circunscribiendo algunos sectores del incendio».

Una combinación peligrosa

«Es muy difícil evaluar» los puntos de reactivación, planteó el funcionario, argumentando que «el incendio tenía muchísima actividad, pero recibimos casi 18 horas de precipitaciones y el combustible (por la vegetación) acá es grueso y pesado, por lo que genera mucha temperatura, por lo que ese tiempo no alcanzó para extinguirlo pero sí aplacarlo; y esos focos que quedaron activos sabíamos que iban a volver a reactivarse dado que se van secando y la temperatura se va elevando».

«Sin embargo», continuó Mazzei, «tenemos una ventana hasta el sábado, por lo que ahora estamos utilizando todos los recursos disponibles y en una situación expectante».

«En horas de la mañana pudimos utilizar un helicóptero en El Maitén», confirmó.

«Hay un solo desaparecido»

Sobre las 11 personas de las cuales aún no pudo determinarse el paradero, el titular de Defensa Civil sostuvo: «Tenemos versiones de que hay 12 o 15 desaparecidos, pero esta catástrofe lo único que nos produjo es un solo desaparecido que es un peón rural de El Maitén, ya que el puesto donde él estaba se incineró, y dado que había dos caballos en el lugar y no se encontraron los elementos de montura, eso nos dio el indicio de que podría haberse alejado del lugar del incidente. En un par de horas, personal policial de esa localidad me informó que en la cima de una montaña vieron un foco y humo alejado del incendio, por lo que estiman que podría ser este señor tratando de hacerse ver. Solicitamos el recurso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y ya un medio aéreo despegó para ubicar si es esta persona».