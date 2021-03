Cavaco minimizó la pérdida de ganado en la Comarca Andina tras los incendios

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, se refirió a la asistencia a los productores en la Comarca Andina y planteó que «siempre que hay una emergencia hay cosas que se tienen que resolver inmediatamente y lo primero fue gestionar y enviar generadores en lo relativo a la producción, para que no se pierdan las cadenas de frío de las cámaras y los reefers, ya que en esta época del año tienen las cosechas de fruta fina ya realizadas».

«De fruta fina no se perdió ni un kilo»

En diálogo con AzM Radio, Cavaco sostuvo que «si no llegaban los generadores en tiempo y forma se iba a perder esta cosecha de fruta fina y logramos salvarla, no se perdió ni un kilo, a no ser que haya algún productor chico que no haya reportado los daños y no lo tengamos dentro del relevamiento» y señaló que «a grandes rasgos, podemos decir que ‘salvamos la cosecha'».

Pocas cabezas de ganado en la zona

En el mismo sentido, el Ministro explicó que «hicimos los relevamientos para tomar cuenta del daño real que se produjo» y, consultado sobre la cantidad de ganado perdido, precisó: «El martes me enviaron el informe final de los relevamientos y no se trata de una zona ganadera por excelencia, ni ovina ni bobina; no hay tantas cabezas de ganado reportadas como pérdida, es una zona más frutífera; en El Hoyo se reportaron 217 cabezas de ganado perdidas y no es un número significativo».

Pérdidas de ganado y estructurales

«Sin embargo», continuó Cavaco, «algunos pequeños productores tienen unidades ovinas o bobinas pequeñas y se les ha quemado el campo; de hecho, este martes llegará un equipo completo de pasto y forraje a la zona para asistir a dichos productores, ya se envió otro la semana pasada y se distribuyó, también se hizo lo propio a la zona de El Maitén y Cholila».

En El Hoyo el forraje y el pasto «serán distribuidos hoy en (Lago) Puelo, precisamente en la zona de Las Golondrinas», apuntó el funcionario, agregando que «luego de los relevamientos surgieron también pérdidas a nivel estructural y predial, que son todos los alambrados, las mangueras, las varillas; y de esto sí hay pérdidas importantes, aproximadamente 200.000 metros lineales o más de alambrado perdido».