Causa Revelación: Luters volvió a decir que se limitaba a cumplir órdenes

En la etapa final y antes de los alegatos en la causa “Revelación” que desde hace casi dos meses tiene en el banquillo de los acusados a siete ex funcionarios provinciales y un empresario de la construcción, el primero de los imputados que declaró ante el máximo Tribunal, fue Diego Luters. Pero lo hizo de una manera inusual: pidió que se repita la grabación de lo que dijo en el juicio por la causa “Embrujo”. En esa causa fue condenado con sentencia firme, a cinco años de prisión.

Luters centró gran parte de su declaración en la relación con Correa, a quien lo acusó de ser «obsesionado», «controlador» y que manejaba todo, directamente con el fallecido gobernador Mario Das Neves. En otra parte de su declaración, apoyado en anotaciones que traía en un cuaderno, dijo que «Correa me hacía chistes por la cantidad de plata que yo manejaba en el Banco del Chubut», donde era empleado. «Correa me dijo que me iba a tirar unos mangos por mes. En el último tiempo eran 30 mil pesos que él mismo me daba, sin ningún recibo”, aseguró.

«Cuando ingresé al Gobierno conocí a un Correa obsesionado por controlar todo. Él decidía con una equis o un tilde quien cobraba los viáticos». Más adelante señaló que «ante el gobernador Das Neves yo no opinaba ni hablaba porque sentía que su relación era con Correa. Diego me tenía prohibido apagar el celular. Era de lunes a lunes las 24 horas en la Unidad Gobernador», recordó.

También habló del carácter personal de su jefe: «Correa se ponía agresivo y maltrataba cuando no se hacía lo que él quería. Si los zapatos del gobernador no estaban lustrados, era mí culpa. Para Correa, todo lo malo era mí culpa. Mi trabajo en Casa de Gobierno no era opinar ni pensar. Era hacer lo que Correa me pedía», destacó.