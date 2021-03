“Cami” Fuenzalida ganó en el Pentatlón Moderno

La 1° Fecha del campeonato Argentino de Pentatlón Moderno se disputó durante toda la jornada del sábado en la ciudad de Puerto Madryn, con la participación de los más destacados representantes de esta modalidad de todo el país.

En categorías Juniors, U17 y Seniors, se desarrolló la competencia donde se destacó la deportista local, Camila Fuenzalida quien ganó en Damas Juniors. El Club de Equitación Puerto Madryn y el Club Deportivo Madryn fueron escenarios del evento que podría regresar a estas tierras pero en modalidad Sudamericano.

El Argentino de Pentatlón fue un éxito y promete regresar

En una intensa jornada de actividad, se disputó durante el día sábado, la 1° Fecha del Campeonato Argentino de Pentatlón Moderno, competencia que combina cinco disciplinas deportivas como ser la natación, esgrima, equitación, y tiro láser – carrera.

Las instalaciones del Club Social y Deportivo Madryn como su salón principal, la pileta Hermandad del Escrófalo – Escuela de Triatletas y el Club de Equitación Puerto Madryn, fueron los escenarios elegidos para el evento que convocó a los principales talentos del pentatlón de la Argentina, quienes dieron los primeros pasos de cara a sus objetivos de clasificación al Sudamericano de Cali, en Colombia.

De hecho, presenciaron y coordinaron el evento, los entrenadores de la Selección Argentina de Pentatlón, entre ellos Guillermo Filippi, quien estuvo evaluando de cerca a sus dirigidos entre los que se encontró la madrynense Camila Fuenzalida, más los hermanos Oliver, Becker y Severo Lima, más Belén Serrano y Martina Armanazqui.

Asimismo, compitió la talentosa capitalina Maika Mansilla, quien forma parte del Proyecto Dakar 2022 para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Cami” ganó en casa

La primera prueba de la jornada, fue la natación, competencia que no fue favorable para los deportistas participantes; y que llevó a que varios de los candidatos pierdan puntos importantes.

Ese no fue el mejor comienzo para la local Camila Fuenzalida, que tiene en la natación a su disciplina más fuerte. Sin embargo, lentamente pudo recuperarse en la esgrima, donde si bien al principio no podía “tirar” bien, pudo cerrar una aceptable performance y mostrarse confiada en que en la equitación repuntaría. Y así fue, “Cami” se mostró cómoda en la prueba hípica, donde pudo cumplir con buenos saltos y terminar ubicada dentro de los primeros tres puestos.

Eso, le permitió largar en el primera puesto en la laser – ruin (o tiro carrera). Estuvo acertiva en los disparos, como así también mantuvo un buen ritmo en el pedestrismo, para concretar entonces la victoria en su categoría Juniors damas.

Maika Mansilla, la otra representante chubutense en este Argentino, también logro cumplir con una importante actuación, tal es así que logró el primer puesto en U17 femenina.

Este evento, es importante para estos deportistas que han llegado a competir en Puerto Madryn, ya que tiene sumatoria de puntaje para lo que será su clasificación al Campeonato Sudamericano a disputarse en Cali, Colombia. Lograrán su lugar los mejores ubicados estas fechas del Argentino, restándose cuatro fechas a desarrollar en Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. Clasificarán tres damas y tres caballeros.

Vale destacar que a la vez, el Sudamericano otorga plaza para el Panamericano que sería en México.

Madryn, sede de certámenes internacionales

El Cuerpo Técnico de la Selección Argentina de Pentalón se mostró satisfecho con las instalaciones de Puerto Madryn, tal es así que propondrán en el Consejo de Pentalón Moderno, a la ciudad portuaria como escenario de próximos certámenes Sudamericanos.

Incluso, se lanzó la posibilidad de ser sede de eventos de carácter Panamericano.