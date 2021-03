Bomberos de Madryn en alerta por las condiciones climatológicas

En el marco de los graves incendios que se desataron en la zona de El Hoyo, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn alertaron respecto a las condiciones climatológicas de la ciudad portuaria. Los fuertes vientos, que por la tarde alcanzarán los 70 kilómetros por hora, las altas temperaturas que treparán a los 31 grados y la casi nula humedad hace que el riesgo de incendio rural y de interfase haya sido calificado como de «muy alto».

Ante esta situación, desde los bomberos madrynenses solicitan no realizar ningún tipo de fuego en lugares donde haya vegetación ni utilizar herramientas como amoladoras o soldadoras en sitios rodeados de pastizales.

Cabe recordar que no hace mucho tiempo se desató un incendio de pastos sobre la ruta 1 cuando intentaban cortar un cartel con una amoladora: «En estas condiciones, la menor chispa puede producir una catástrofe», indicaron desde el cuartel.

Para estos días, desde Bomberos recomiendan no arrojar colillas de cigarrillos encendidas, no «limpiar» terrenos con fuego, no realizar asados o fuegos cerca de vegetación y en lugares no permitidos ni preparados para ese fin y mantener el perímetro de la vivienda y medianera limpios de vegetación y residuos.