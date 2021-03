Agresión al Presidente: Hay un prófugo y podrían detener a tres personas más

El fiscal Carlos Díaz Mayer se refirió a la liberación de los detenidos por el ataque a la camioneta en la que viajaba el presidente Alberto Fernández, el pasado sábado en Lago Puelo.

En diálogo con El Diario, confirmó que «la detención fue para cumplir con una medida procesal y además lograr un examen médico en el Hospital para ver si tenían algún tipo de lesión» y agregó que «están formalmente imputados, tienen conocimiento de la formación de las actuaciones, del inicio de la causa y el próximo paso es seguir juntando pruebas; y en el caso de que sea oportuno se hará la audiencia de apertura de investigación y la Fiscalía tendrá 6 meses para investigar y determinar las responsabilidades que puedan haber tenido en los hechos».

Pedido de captura

Consultado sobre la posibilidad de que haya nuevas detenciones, Díaz Mayer explicó que «hay otra detención vigente en la que todavía no se pudo encontrar a la persona, y no descarto que pueda haber unas tres identificaciones más de este tipo».

Algunos de los agresores «estaban con capucha y buzo y no se pudo determinar quiénes eran», sostuvo.

Grupos de pertenencia

En cuanto a los sujetos aprehendidos esta semana, «hay imágenes y videos donde gente grita diferentes cosas, pero no tengo determinado si hay alguna pertenencia o no a un grupo», planteó el fiscal, quien además precisó que «hay videos que aportaron personas más los de las cámaras de seguridad de la zona, testimonios y personal policial provincial que también está prestando declaración: hay bastantes elementos».

Investigan la intencionalidad

«Las personas imputadas son las que habían participado, si uno se pregunta quién pudo haberlas mandado, eso es parte de la investigación; hay un montón de versiones en las redes sociales y los medios, pero eso es una determinación política, yo debo ajustarme únicamente a una judicial, hoy contamos con estos elementos para avanzar y lo demás quedará en la nada o bien en que alguien lo judicialice», planteó Díaz Mayer.