Advierten posible aumento de casos de Covid-19 en la zona de los incendios

El director del hospital de El Hoyo, Febo Sosa, alertó sobre una posible suba de los casos de coronavirus en las próximas semanas en las zonas afectadas por los devastadores incendios acaecidos hace un poco más de una semana en la comarca andina.

El médico manifestó que esperan “una escalada de casos de Covid en los próximos días”, y lo atribuyen a que es imposible que se tomen medidas precautorias del virus ante la situación de extrema vulnerabilidad en que quedaron cientos de familias que perdieron sus viviendas.

“El agua que está llegando de la red no es apta para el consumo humano y hay sectores sin agua. Con esto de pandemia, las recomendaciones de salubridad no se están cumpliendo”, explicó Sosa en declaraciones a Río Negro. Además, reconoció: “Es difícil decirle a alguien a quien que se le quemó la casa: ‘Ponete un barbijo, respetá el distanciamiento y lavate las manos’”.

Hoy, El Hoyo no tiene casos activos de coronavirus, según los reportes oficiales. Pero el médico reconoció que quizás “haya gente con Covid que no ha consultado”. El día anterior a los incendios, registraban 5 casos activos y el pico -con 50 contagios- se alcanzó en enero.

Sin protocolos

En los últimos días, mucha gente de localidades cercanas se acercó a colaborar con los damnificados, llevar donaciones y prestar ayuda para levantar las viviendas. “Se acercó mucha gente de lugares donde hay más casos -sin estigmatizar de qué localidad sean-. Pero no se respetan los protocolos que se indican. Es algo entendible”, admitió.

Sosa aseguró que el hospital rural cuenta con todos los recursos para atender a posibles pacientes, en caso de que se incrementen los casos. “Los casos leves ambulatorios los podemos atender normalmente. Pero si se complica, se trasladan a El Maitén o Esquel”, dijo.

“El hospital no se quemó de milagro”

La noche del incendio, el fuego llegó a unos 300 metros en línea recta del hospital. Eran alrededor de las 22. “No sé si por obra de Dios, un milagro o lo que uno quiera creer, pero el viento giró y retrocedió. Le había planteado al ministro de Salud de la provincia la posibilidad de evacuación y él se había comunicado con Gendamería y Defensa Civil de la provincia”, contó el profesional.