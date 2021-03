Acuerdo entre el STIA y CAPIP por contratos eventuales

En las últimas horas, trabajadores de la pesca realizaron diversas protestas en las afueras de las plantas de la ciudad de Puerto Madryn en reclamo por un supuesto abuso en los contratos eventuales. Esta mañana se desarrolló una reunión entre las partes donde llegaron a un acuerdo que puso fin a los reclamos. «Hace cinco años habíamos tenido un conflicto con el sector empresarial para regularizar los contratos eventuales y a plazo fijo, pero esto no se cumplió y las empresas continuaron tomando gente bajo esa modalidad de contratación», expresó Oscar Hughes, referente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Esta mañana, el gremio fue convocado por la CAPIP a una reunión en la que lograron un acuerdo: «Las empresas van a tener que pasar a parte de los trabajadores que tienen estos contratos truchos, teniendo al 75 por ciento como trabajadores de temporada y dejándoles tener el 25 eventual de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Nosotros teníamos en Madryn empresas con 300 trabajadores eventuales, se abusan», agregó Hughes.

Pedido de renuncia para Ayala

En este contexto, desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictaron una conciliación obligatoria, pero desde el STIA la rechazaron ya que no había ninguna medida de fuerza, sino que solo eran protestas en la puerta de las plantas procesadoras, lo que provocó un fuerte enojo en el entorno sindical contra Cristian Ayala: «Nosotros decimos públicamente que esta persona no puede estar al frente de la Secretaría de Trabajo, es una persona que era abogado de un gremio estatal y no puede dictar una conciliación obligatoria donde no hay un conflicto colectivo. Creo que el cargo le queda muy grande y debería dar un paso al costado»