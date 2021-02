Waiwen no levanta cabeza en la Liga

El pasado sábado, Monteros Vóley superó a Waiwen de Comodoro Rivadavia en sets corridos con parciales de 25-16, 25-11 y 25-20 y clasificó a la siguiente instancia del certamen nacional.

Ayer, los comodorenses disputaban el último encuentro por la Fase Clasificatoria frente a Bomberos de Villa Ocampo.

Los comodorenses sumaron una nueva derrota

Una vez más, los comodorenses cometieron muchísimos errores y, en esta oportunidad, fueron un total de treinta y tres (22 no forzados y 11 de saque). Esto significa que cedieron el 44% de los puntos obtenidos por el rival, realmente una cifra muy grande.

En esta oportunidad, Lisandro Luppo le dio descanso a los habituales titulares y tuvieron su oportunidad, jugadores que no habían tenido mucho tiempo en cancha.

El inicio del primer parcial fue engorroso y con errores en ambos bandos, de todas maneras Waiwen lideraba el tanteador 7-5 y Leo Patti, entrenador monterizo, solicitó tiempo de descanso.

Las indicaciones y los retos dieron resultados, ya que los tucumanos mejoraron su juego, igualaron el marcador y, con la ayuda de las equivocaciones sureñas (14 en el set), pasaron cómodamente al frente. Monteros siguió manejando las acciones y dos errores de Waiwen, uno de contraataque y uno de ataque, le dieron el game por 25-16.

El segundo capítulo, prácticamente, fue un monólogo tucumano. Los sureños no pudieron oponer resistencia a la andanada monteriza y, de esta manera, Monteros ganó 25-11 sin atenuantes.

En la tercera manga, Lisandro Luppo puso en cancha a algunos jugadores que habitualmente son titulares. Los tucumanos sacaron rápidas ventajas (8-1 y 9-2) y el partido cayó en un pozo. Los sureños fueron encontrando su juego y, como contrapartida, los monterizos incrementaron su nivel de error. Waiwen achicó la diferencia, pero la brecha obtenida inicialmente fue muy grande y Monteros se adjudicó el segmento sin sobresaltos por 25-20.

Cuando aún falta una fecha, por el Grupo 2, ya están clasificados para la ronda campeonato Policía de Formosa, Monteros, San Martín de Porres y Estudiantes de la Plata. Mientras que Waiwen, Universitario LP, Bomberos y Cultural Argentino, disputarán la Copa Villa María.

Este domingo, Waiwen se enfrentaba ante Bomberos de Villa Ocampo.