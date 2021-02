Vandalizaron la Escuela 728 de Madryn: «No hay futuro»

Como si a la falta de clases y al estado edilicio de los establecimientos educativos le faltaran un problema más, el fin de semana se difundieron fotografías del interior de una de las aulas de la Escuela 728 de Puerto Madryn, donde desconocidos pintaron una de las paredes con un mensaje menos que alentador.

«No hay futuro», fue el mensaje dejado por una o más personas que ingresaron en el edificio ubicado en Edwin Roberts 61, en pleno barrio Sur de la ciudad del Golfo.

Al momento, no han podido determinar la autoría del mensaje, pero no es la primera vez que desconocidos ingresan en el establecimiento, como ha ocurrido con otras escuelas locales. No se constató faltante de elementos.