Curioso resultó ver este jueves a tres legisladores provinciales marchando contra el desarrollo minero en Chubut. Cierto es que los diputados deben tomar posición sobre los temas de interés público, pero el lugar es el recinto, donde la versión taquigráfica de sus actos no deja lugar a dudas. Sin embargo, Leyla Lloyd Jones, José Giménez y María Belén Baskov, eligieron “la tribuna” porque desde ahí el mensaje es más ruidoso, y casi siempre es solo eso. Se desconocen los argumentos del análisis legislativo que realizaron estos diputados sobre la iniciativa de zonificación minera, a excepción del “No es no” y el “no hay licencia social”. Esas consignas esgrimidas por la ciudadanía que sale a la calle con convicción son respetables, pero cuando son utilizadas para “salvar las pilchas” ante el electorado deben ser expuestas como lo que son “tribuneros”. Tras un año en el cual, so pretexto de la pandemia, los legisladores de Chubut se quedaron en casa cómodos y percibiendo sus suculentas dietas, mientras cientos de trabajadores perdían el empleo porque sus empleadores no podían sostener las fuentes de trabajo, en los dos últimos meses de 2020 sesionaron de manera virtual y con escaso resultado, a excepción de avalar la renegociación de la deuda pública de Chubut. El tratamiento de los temas de interés público, no pueden suprimirse con actos demagógicos, sino que deben ser analizados con responsabilidad.