Trabajadores de la Educación ratifican que sin salarios no habrá clases

En las últimas horas, dirigentes de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Educación, ya sean docentes o auxiliares confirmaron que, si no se regulariza la deuda salarial, el 1º de marzo no iniciarán las clases.

Lo anticipado el fin de semana por la dirigencia de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), los docentes no volverán a las aulas si no se cancela la deuda de los sueldos atrasados y se convoca a los representantes gremiales para tratar la cuestión de fondo.

En similares términos se expresaron este lunes desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), quienes ratificaron lo que habían anticipado en la reunión que mantuvieron semanas atrás con autoridades de los Ministerios de Educación y de Salud. “No iniciarán las clases el 1° de marzo, si no se regulariza el tema salarial”.

En las últimas horas, la Asociación Trabajadores de la Educación (ATE), también confirmó que los auxiliares no prestarán servicios si no se cancelan los sueldos adeudados.

Protocolos

Mientras los trabajadores esgrimen su postura acerca del inicio de clases y demandan el pago de la deuda salarial, la ministra de Educación, Florencia Perata y el ministro de Salud, Fabián Puratich circunscriben el inicio de clases a la aplicación del Protocolo sanitario previsto para volver a las aulas.

Hasta el momento no se ha convocado a los gremios docentes para tratar la temática salarial, sólo se ha hablado de las medidas de prevención en torno a la pandemia de Covid-19, e incluso se hicieron algunas observaciones en materia edilicia, pero la deuda de salarios y cómo se pagarán no ha sido parte de la agenda.

El hartazgo de las familias

La comunidad educativa se completa con los alumnos y los padres, y son éstos últimos los que vienen liderando un reclamo que cada día se vuelve más significativo. Las familias de los estudiantes de Chubut exigen 100% de presencialidad y demandas una solución definitiva al conflicto docente.