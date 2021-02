Sastre calificó de «sinvergüenzas» a la gestión saliente de Servicoop

A pocas horas de las elecciones en Servicoop, el intendente Gustavo Sastre cargó muy duro contra las autoridades salientes de la cooperativa y no descartó en avanzar en una auditoría dentro de la entidad. En ese sentido, el jefe comunal dijo: «Uno en la vida puede cometer errores porque el que hace puede equivocarse, lo que no permito es que se tergiversen propuestas, que mientan, que utilicen una institución que es de todos los madrynenses. No voy a permitir, bajo ningún punto de vista, que un grupo de sinvergüenzas venga a hacer lo que hicieron con Servicoop y hoy abandonarla en un estado deplorable, prácticamente quebrada».

Democracia

Respecto a las listas que participarán este sábado, Sastre aseguró que ninguna tiene relación política con su espacio: «Nosotros nunca politizamos la cooperativa y no vamos a cambiar ese rumbo. Sí vamos a apoyar a quienes nosotros creemos que hacen las cosas bien» y agregó que, más allá de quién quede al frente, «el punto fundamental es el llamado a elecciones y que todos puedan participar». Además, el intendente aseguró que las charlas con la nueva conducción comenzarán de inmediato: «Como poder concedente, vamos a interiorizarnos al cien por ciento de cuál es la situación real porque queremos saber el número final de la deuda».

Aumento tarifario

Gustavo Sastre tampoco descartó un incremento tarifario en Servicoop, el cual deberá ser tratado y aprobado por el Concejo Deliberante, que a principios del año pasado retrotrajo el aumento aprobado por el cuerpo legislativo anterior. «Sabemos que la tarifa en los servicios es esencial, es real que hay un atraso y nada funciona porque aumenta absolutamente todo. Estamos en una época de inflación en nuestro país que hace que todo aumente y los servicios también están involucrados en ese esquema. Seguramente haya que otorgar tarifa, pero se va a dar teniendo la garantía de que los servicios funcionen como tienen que funcionar, no dar tarifa y que caiga en un barril sin fondo, que los servicios sigan siendo un desastre y que nadie sepa adónde va a parar el dinero».