Rawson: Multas por arrojar basura ascienden hasta los $100.000

El director de Protección Ambiental de la Municipalidad de Rawson, Matías Passetti, se refirió al recorrido realizado días atrás donde relevaron la situación de la localidad y aseguró que «estamos tratando de hacer mucho foco en la playa y el puerto y vemos situaciones de arrojo de residuos de manera indiscriminada, ya sean de la pesca como baldes y cajones, es lo que sucede en toda la temporada».

En diálogo con AzM Radio, explicó que «tanto el área de Higiene Urbana como Inspecciones están tratando de abordar la situación» y puntualizó que «estamos teniendo un inconveniente con los camiones compactadores, sabemos que tienen una falla técnica que viene desde hace años, y tuvimos la baja de dos de ellos el pasado fin de semana, por eso se está demorando la recolección pero no la dejamos de lado».

«No lo podemos permitir»

A ello, Passetti sumó que «siempre pedimos la mayor colaboración y que cuando algún vecino vea que se está haciendo algo que no corresponde, que se comunique al área de Inspecciones o la Secretaría de Ambiente, estamos todo el día disponibles para trabajar en ese sentido» y pidió «que el residuo vaya a un cesto de basura; nosotros lo vamos a recolectar, pero lo que no podemos permitir es que se tiren a la costa o a la orilla del río cajones y baldes».

«Respeto por el otro»

Consultado sobre las multas que caberían por este tipo de conductas, el funcionario detalló: «Semanalmente tenemos un promedio de 8 a 9 infracciones por ello. Pero la infracción no soluciona del todo el problema, se trata de hacer educación y de colaborar con el vecino y el empleado municipal, por tener respeto por el trabajo que hace el otro. No pedimos que se pongan a limpiar sino que no ensucien. En cuanto a la multa, se cobra por módulos. La básica es de 50 módulos, cuyo valor unitario es el de la nafta Súper de YPF, rondando en los $5.000 totales en adelante. Pero puede haber multas mayores, hasta los $100.000. Pero la solución es tratar de ser respetuosos con el vecino y colaborar».