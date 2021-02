Panizzi pidió diálogo certero en el análisis de los candidatos al STJ

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Alejandro Panizzi, se refirió al trabajo del órgano durante la pandemia, como así también a los «ocho nombres» que habría en danzas para cubrir las vacantes del mismo.

Sobre esta cuestión, advirtió falta de diálogo y planteó la poca legitimidad que podrían tener quienes eventualmente asuman en los cargos, previa aprobación de la Legislatura, sin haber estado sujetos al escrutinio público, dado que hasta el momento nada se conoce, oficialmente, acerca de las ocho personas que pugnarían por ocupar dichas funciones.

Balance positivo

En cuanto al desempeño del máximo órgano judicial de la provincia, Panizzi explicó que «nosotros, al cabo de este tiempo de ser sólo 2 (ministros) hacemos un balance absolutamente positivo; más allá de la pandemia y la crisis económica y financiera, de las medidas de fuerza vigentes en el Poder Judicial, hemos logrado cumplir con los objetivos que nos propusimos hace casi un año, en marzo, cuando se dispuso el aislamiento» y precisó que dichos objetivos consistían en que «las causas urgentes y las que no admitieran dilación alguna prosiguieran su curso, lo cual hemos logrado; y que el aislamiento no obstaculizara el acceso a la Justicia de ningún ciudadano».

«No hay un diálogo certero»

Consultado sobre los «ocho nombres» deslizados por el ministro Grazzini, el funcionario judicial sostuvo que «yo no hablaría de ‘rosca’ sino de consensos; no hay que temerle a los pactos, pensemos que esta República se originó sobre la base de pactos que dieron origen a la Constitución» y remarcó que «hay ocho nombres pero no se dice cuáles son, no vemos que esos nombres estén al alcance del escrutinio público, no hay un diálogo certero».

Paridad de género en el STJ

«Cuando uno dice un nombre, debería ir acompañado por un currículum, una trayectoria, una necesidad política y representación geográfica también. Es decir, hay que cumplir con la Ley que establece la paridad de género en el Superior, la cual está vigente», manifestó Panizzi, sumando a ello que «esas cuestiones permanecen en secreto y no sé por qué, creo que sería más ventajoso porque daría una legitimidad de origen a los nuevos y a las nuevas ministras, si esto se hiciera a la luz del día».

Paliar la inflación

Consultado sobre la negociación salarial en el ámbito del Poder Judicial, Panizzi explicó: «Nosotros tenemos un presupuesto aprobado que prevé actualización monetaria de los salarios, eso está previsto y hay que cumplirlo. Veremos algún mecanismo para tratar de paliar ese aumento inflacionario que tanto deprecia la moneda».

De cara al 2021, «tenemos el presupuesto aprobado y lo ejecutamos de manera muy escrupulosa, todos los gastos se publican en la página web».