Maderna entregó microcréditos para trabajadores de la economía social

El intendente Adrián Maderna puntualizó que a través de la economía social se generan oportunidades apelando a la solidaridad y apuntando a una economía de triple impacto que utilice la fuerza del mercado pero que también contemple soluciones a problemas sociales y ambientales.

Este viernes, en instalaciones del Centro Astronómico, el intendente Adrián Maderna encabezó una nueva entrega de microcréditos, por un monto de cien mil pesos, en este caso producto del recupero de cuotas de otros beneficiarios. Esta virtuosa red posibilita dar alcance a más proyectos.

En este marco, el jefe comunal enfatizó sobre la importancia de entender que “la economía social no es mala palabra, dado que implica oportunidades, solidaridad y una economía de triple impacto, que contemple no sólo el aspecto económico sino también el contexto social y el cuidado del mundo”.

Más adelante, Maderna destacó el trabajo que se realiza desde la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, dado que estos créditos son parte del recupero, lo que pone de relieve la razón solidaria por la que se está trabajando. “Esta red permite dignificar a muchas personas que si no fuera por sus emprendimientos no tendrían una posibilidad laboral”, resaltó el mandatario.

En este sentido, Adrián Maderna señaló como vital “poder seguir fortaleciendo este proceso y seguir trabajando al lado de la gente sin demagogia y sin promesas infundadas”.

Es importante resaltar que el municipio acompaña permanentemente cada uno de los proyectos, para que puedan ir progresando y acceder a contar con un local comercial o ampliar sus unidades de negocio. “Se puede salir adelante cuando se mantiene la cultura del trabajo y hay un Estado presente”, concluyó Maderna.

La entrega desarrollada durante este viernes benefició a emprendedores del rubro textil, gastronómico y prestación de servicios. Y está previsto poder realizar una entrega mensual durante todo el año, lo que beneficiará a un número importante de familias a través del acceso amigable al crédito.

Soluciones concretas

A su turno, Hugo Schvemmer, responsable de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, apuntó: “Estamos contentos de poder llevar adelante esta red de microcréditos porque se trata de cuestiones concretas que van rompiendo con cuestiones instituidas y permiten ir resolviendo situaciones que viven distintas familias de nuestra ciudad, con una distribución justa de los ingresos”.

Desarrollo

Néstor Leiva es un estudiante de la carrera de educación física, y utilizará el microcrédito para la compra de elementos para desarrollar servicios de entrenamiento deportivo en el ámbito de la ciudad. “Gracias a este microcrédito puedo comprar elementos para llevarlo adelante. Esta red está muy buena porque permite que otros proyectos se vayan desarrollando a medida que se van devolviendo las cuotas”, destacó.