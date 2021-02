Lanzaron un videojuego para niños con síndrome de Down

En un futuro lejano, la mayoría de la población de la Tierra ha emigrado a otro planeta a causa de un virus mortal que solo afecta a los humanos. Nuestro protagonista es Hero, un niño de 11 años que se dirige a toda velocidad hacia la Tierra con su nave espacial para recuperar a su mascota Axel.

Así comienza la historia de Animal Hero, un videojuego para niños con síndrome de Down que busca estimular el aprendizaje y la memoria. El proyecto nació en la Escuela Universitaria ERAM de Girona, donde a cuatro jóvenes se les propuso “ayudar a una investigación científica que había descubierto que un extracto del té verde, junto a la estimulación cognitiva, ayudaba a mejorar ciertas capacidades en los niños con síndrome de Down”, cuenta Silvia Quera, project manager de Animal Hero.

El principal problema al que se enfrentaba esta investigación era que sus ejercicios eran demasiado aburridos para los niños: “No querían participar porque era como si estuvieran haciendo deberes”. Así que “nos propusieron hacer algo interactivo para que fuera más fácil ayudar a esos niños. Pensamos en hacer un videojuego que fuera más allá de tan solo divertir y ahí surgió el primer prototipo de Animal Hero”, recuerda Quera.

El objetivo del juego es mejorar algunas capacidades cognitivas de los niños con síndrome de Down como la atención, la memoria o la planificación. “A ellos les cuesta más retener ese tipo de información y lo que hace el juego es trabajar estos aspectos de una forma divertida”. Los ejercicios se camuflan en una historia en la que los niños “se sienten los héroes”.

En su primera versión, en 2014, Animal Hero se desarrolló para Kinect (un controlador de juego que utiliza el movimiento). “Lo probamos con los niños y niñas de la investigación, vimos que les gustaba y que se divertían”, así que, tras una buena primera acogida “decidimos tirar para adelante con el proyecto”.

Después de un par de años de trabajo en los que “rehicimos todo el arte y la historia”, para adaptar el videojuego a tablet y, en definitiva, “hacerlo más nuestro, ya fuera de la universidad”, era hora de buscar financiación. Para Animal Hero, como para muchos otros proyectos de emprendimiento, este es uno de los grandes obstáculos.

En su caso, explica Quera, buscaron ayuda a través de crowdfunding, pero la campaña no funcionó como se esperaba. De manera que buscaron financiación mediante becas, premios o ayudas para emprendedores. Recurrieron a Santander X, una plataforma global de emprendimiento universitario de Banco Santander que busca impulsar y dar visibilidad al talento emprendedor joven.

El equipo de Animal Hero (Silvia Quera, Yolanda Peregrín, Alba Bosacoma y Aniol Barallé) participó en una de las iniciativas que forman parte de Santander X: el programa Explorer, Jóvenes con Ideas. Tras resultar seleccionadas, participaron durante cinco meses en un programa de formación especializada y mentoring para mejorar sus capacidades emprendedoras, su estrategia de negocio y darle impulso a su startup.