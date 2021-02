Hockey y Rugby bigorniano, entrenan en todas sus categorías

Los deportes por equipen el Bigornia Club de Rawson, como ser el Hockey y el Rugby, se sumaron al tenis y al remo que continuaron con su actividad durante los últimos meses.

Las disciplinas, diagramaron una serie de días y horarios para cada una de sus divisionales y así, marcar la vuelta a los entrenos, cumpliendo los protocolos indicados y cumpliendo con la expectativa de sus deportistas por volver a las canchas.

“Bigo” ya ofrece la práctica de hockey y rugby

En el marco del regreso a las actividades para el inicio de la temporada 2021, Bigornia Club retornó los entrenamientos de Hockey y Rugby en las categorías inferiores, infantiles y mayores respetando los protocolos correspondientes establecidos por la pandemia COVID 19.

El lunes, bajo la coordinación de Jorge Barrionuevo se comenzó con las categorías inferiores e infantiles y mayores de hockey y se confirmó a Nicolás Galban como entrenador de la primera división femenina, en tanto que en masculina estará Gastón Barrionuevo.

El martes iniciaron las actividades el rugby bajo la coordinación de David Silva, en las categorías infantiles y Javier Canario en Competencia confirmando la continuidad de Ezequiel Antubil como entrenador del plantel superior.

En este sentido, el presidente de la institución, Daniel Duhalde sostuvo que “estamos muy contentos de poder comenzar febrero con todas las actividades dentro del club. Era el objetivo que nos habíamos puesto y hoy lo logramos”.

“Teníamos mucha ansiedad porque pasamos un año trabajando mucho y sin ver a los chicos dentro del club, uno trabaja para que la familia venga y disfrute de las instalaciones. Ahora esperamos poder continuar con la actividad y comenzar con la competencia”, agregó Duhalde.

En cuanto a la nueva temporada señaló que “necesitamos que se sumen y nos acompañen, que los bigornianos regresen al club porque a esto lo sacamos adelante todos juntos. Fue un año muy difícil el que paso, por eso es importante que todos nos acompañen”.

Bigornia Club – Cronograma de actividades en desarrollo

• Disciplinas

TENIS – Horarios a coordinar con el profesor Matías Hernández al 2804954245

REMO – Horarios a coordinar con el profesor Andrés Laesprella al 2804790654

RUGBY – MARTES Y JUEVES

Rugby Infantil

• 18hs Escuelita y M7

• 18:30 M8 y M9

• 19hs M10 y M 11

• 19:30 M12 y M13

Rugby competencia

• 19 HS Femenino

• 19.30 HS M 14 y M 15

• 20 HS M 16 y M 17

• 20.30 HS Plantel Superior

HOCKEY

Sub 6 (Pre decima) Sub 8 (Decima) Sub 10 (Novena)

Martes y jueves de 18 a 19 hs.

Sub 12 (8va) – Sub 14 (7ma)

Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19:20 Hs

Sub 16 (6ta) – Sub 19 (5ta)

Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:50 Hs

Mamis

Lunes, miércoles y viernes de 16 a 17:30 hs

1RA Caballeros

Lunes, miércoles y viernes de 21 a 22:30

Plantel Superior Damas

Lunes, miércoles y viernes de 20 a 21:45 Hs

Técnica individual y entrenamiento de arqueros

Martes 19:30Hs