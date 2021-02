“Facu” Campazzo habló con El Diario WEB

Este miércoles se realizó una conferencia de prensa vía Zoom, protagonizada por el base de la Selección Argentina y jugador de los Denver Nuggets de la NBA, Facundo Campazzo, con varios medios de comunicación nacionales e internacionales.

El Diario WEB fue parte del encuentro y habló con el cordobés que se convirtió en el 13° basquetbolista argentino en jugar en la máxima divisional del baloncesto. “Si no estuviera Consuelo (su esposa) no estaría en la NBA”, se sinceró.

Repasó su presente junto a El Diario WEB

En una extensa charla, de poco más de una hora, el base de la Selección Argentina y jugador de los Denver Nuggets de la NBA, Facundo Campazzo, dialogó vía Zoom con medios nacionales e internacionales en una conferencia de prensa en la que también estuvo El Diario WEB.

Nuestro medio, accedió a este encuentro virtual propuesta por el área de prensa oficial de Campazzo, “Team Facu” y pudo interactuar con el base cordobés por algunos minutos, que se mostró cálido, humilde, comprometido, divertido y profesional en cada una de sus respuestas.

Consultado por este medio, acerca de la importancia que su esposa, Consuelo Vallina, tiene y ha tenido en su carrera deportiva, ´Facu´ aseguró que “si no estuviera ´Consu´ en este momento, no estaría en la NBA”. Agregando que “es una persona que me ayudó dentro y fuera de la cancha. Más fuera de la cancha porque en definitiva como sos fuera de la cancha, sos dentro”, dijo.

Vallina, es su esposa desde el año 2017 y tienen una pequeña hija, Sara, de año y medio: “me ordenó todo. Junto con Sara me hicieron ver otras prioridades. Ver el horizonte” comentó con total orgullo por sus compañeras de vida.

“Si no hubiese sido por ella, no sé si hubiera cumplido todo los objetivos que me planteé. Son el pilar de mi vida, de mi carrera. Si ellas están bien, yo estaré bien”, sentenció el N°7.

El ex Peñarol, a lo largo de su carrera y cada vez que su performance fue creciendo, fue más admirado por los seguidores del basquetbol. Desde jóvenes y adultos, hasta los más pequeños. Hoy en día, muchos niños y niñas que se inician en el basquetbol tienen a Campazzo como referente y eso se ve en las camisetas que cada uno de ellos busca tener para homenajear a su ídolo. Consultado al respecto, teniendo en cuenta que ´ahora los niños quieren tener la N°7 de los Nuggets o de Argentina´, Facundo entre risas, indicó que “habrá que abrir un store de Denver en Argentina”.

“Es algo que sigo sin caer. A veces mis amigos o familiares me mandan fotos de gente que tiene camisetas mías. La otra vez me contaron que una jugadora de femenino tenía de fondo de pantalla una foto mía. Es algo de lo que aún no tomo dimensión”, sumó.

A lo que, humilde y agradecido, destacó que “intento estar siempre cerca de la gente, de los que siempre me acompañan, de los que me aguantan, intento devolvérselos con un poco de cariño”, dijo Campazzo.

A lo largo de la charla con el resto de los medios colegas, desde los argentinos especializados en básquet hasta los internacionales, Campazzo continuó hablando de su presencia en la NBA.

Entre eso, que «ocho minutos más marcan la diferencia y tenés más margen de error. Eso es lo que me sorprendió. Acá los partidos van de menor a mayor. Se nota mucho la diferencia con esos minutos de más».

En cuanto a su entrenador, comentó que «Malone está siempre cerca del jugador. Siempre tiene abierta la puerta de la oficina y está pendiente. Siempre me dice que tengo que ser Facundo Campazzo y que no intente ser otro jugador. Tener ese respaldo me tranquiliza y me da confianza».

Sobre su adaptación a la liga más importante del mundo, reconoció que «no fue un cambio tan drástico. Al jugar con Manu, Luifa y Chapu, uno se hacía la cabeza de lo que era la NBA. No deja de ser algo increíble también».

«Ojalá podamos disfrutar a más argentinos en la NBA. Tienen talento y personalidad como Deck o Vildoza y pueden tener un impacto», confesó, mientras que por lo que se produce su presencia en la NBA que «no caigo de todo lo que pasa en Argentina. Lo veo en redes. Hay gente que se queda a la madrugada a pesar de jugar poco. Lo siento todos los días en redes ya que no hay público. No veo la hora que vuelva la gente a la cancha y vea argentinos en las canchas».