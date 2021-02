El domingo, se corre la Carrera de Malvinas

El próximo domingo 7, se realizará la 21° Edición de la Carrera en Homenaje a los Héroes de Malvinas, competencia que se desarrolla cada 2 de abril pero, que ante la pandemia COVID-19 y el ASPO determinado el pasado 2020, la organización tuvo que suspender.

Será con participación para atletas desde categorías Sub-18 hasta mayores de 60 años.

Se corre por los Héroes de Malvinas

En esta edición 21, se podrá participar en modalidad 4k PARTICIPATIVO y 8k COMPETITIVO, tanto en rama femenina como masculina y en las categorías SUB 18, SUB 23, 24 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59 y 60 +.

Las inscripciones, se cerraron el pasado viernes y con amplia convocatoria, con los atletas que rápidamente completaron los cupos disponibles.

En cuanto a la premiación, vale destacar que la organización informó que no se realizará el día de la carrera, sino el día lunes 8 de febrero, a las 19hs siguiendo los protocolos Covid-19. Será en la Sede del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad portuaria.