Dos chubutenses en la máxima divisional del básquet femenino

Este sábado, comenzará la Temporada 2021 de la Liga Femenina de Básquetbol, competencia que volverá a la actividad tras un 2020 sin torneos.

La provincia del Chubut, estará representada por dos jugadores producto de su básquetbol, como ser la trelewense Martina Torres y la madrynense Catalina Giovanoli, que jugarán para Ferrocarril Oeste y Unión Florida, respectivamente.

Este sábado, comenzará a disputarse la Temporada 2021 de la Liga Femenina de Básquetbol, que retomará la competencia tras un 2020 sin actividad y para la provincia del Chubut, se contará con el orgullo de la presencia de dos de sus talentos formados en la ABECH.

La trelewense Martina Torres, se sumó hace unas tres semanas a los entrenamientos de Ferrocarril Oeste, tras ser cedida por Lanús, lo cual le permite a la jovencita formada en Racing el poder contar con minutos en la máxima divisional del básquetbol femenino y mantenerse en competencia en el marco de su preparación para estar dentro de las citadas al Preolímpico con la Selección Argentina.

Por otro lado, está el caso de la madrynense Catalina Giovanoli, que tras un año en la ciudad portuaria entrenándose con Ferrocarril Patagónico y “en casa” con familiares y amigos; regresó al club que le permitió foguearse dentro de los primeros planos del básquetbol femenino, como lo es Unión Florida.

De esta forma, este sábado, será el debut para las chubutenses en la presente Temporada de la Liga Femenina: “Marti”, jugará desde las 14 horas ante Los Indios de Moreno, por la 1° Fecha del certamen; mientras que en la noche, “Cata” jugará frente a Corrientes básquet. Toda la primera programación del básquetbol femenino se jugará en el Estadio de Obras en el barrio porteño de Núñez.

En tanto, la 2° Fecha, se jugará en el Estadio de Vélez, con Ferro jugando ante las anfitrionas, las “velezanas” y Unión midiéndose frente a Tomás de Rocamora.

La Liga

La Liga Femenina contará con 10 equipos. En la Fase Regular se enfrentarán todos contra todos hasta completar un total de 9 partidos cada uno. Los juegos se disputarán todos los fines de semana, en días consecutivos, desde el 13 de febrero hasta el 8 de marzo, cuando finalizará la etapa inicial.

Una vez concluida la fase regular, los dos mejores equipos de la tabla general clasificarán directamente al Final 4. Los clubes clasificados del 3° al 6° puesto se enfrentarán entre sí los días 12, 13 y 14 de marzo, donde se definirán los dos lugares restantes para la definición del torneo.

El Final 4 está previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo y de allí saldrá el campeón de la temporada 2021.

Luego de enfrentar a Los Indios en el debut, el domingo a las 11, Ferro visitará a Vélez en el Estadio Víctor Barba, en el segundo juego de la competencia.

Fixture y programación de Fecha 1 y 2

Fecha 1 – Sábado 13 de febrero – Estadio Obras

14:00 horas Ferro Carril Oeste vs. Los Indios de Moreno

16:30 // Deportivo Berazategui vs. Asociación Española de San Vicente

19:00 // Obras Basket vs. Tomás de Rocamora

21:30 // Unión Florida vs. Corrientes Básquet

Fecha 2 – Domingo 14 de febrero – Estadio Vélez

11:00 horas Vélez Sarsfield vs. Ferro Carril Oeste

16:30 // Los Indios de Moreno vs. Obras Basket

19:00 // Corrientes Básquet vs. Deportivo Berazategui

21:30 // Tomás de Rocamora vs. Unión Florida