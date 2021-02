Di Perna: “cumplimos todos los requisitos para ser nombrados”

La Rectora de la Universidad de Chubut, Graciela Di Perna dijo que su elección como la del vicerrector Fernando Menchi fue tal cual lo establece el estatuto y que además fue analizada por el Consejo Universitario Nacional: “no hubo observaciones porque se respetaron todos los pasos y las normas institucionales”.

Di Perna reconoce que hubo un sector de la Universidad que competía por sus cargos y que utilizaron una estrategia “política y mediática” para lograr el objetivo que no pudieron alcanzar, “nuestro mandato comenzó hace un año y será por cuatro y cumplimos todos los requisitos para ser nombrados en estos cargos”.

En tanto, el vicerrector Fernando Menchi, aclaró que las autoridades se designan por asamblea, y el ultimo órgano que tiene que ver con lo contencioso administrativo es el Consejo Superior “entiendo que utilizaron la estrategia mediática porque no lograron el resultado en las instituciones colegiadas donde deben plantearse estas disidencias y lo que presentaron fue todo desestimado, no tuvo peso académico”.

Di Perna lamentó que ese grupito quiera tener siempre una relevancia mediática generando confusión, “no aportan a la construcción de la institución que es lo que nosotros pretendemos, de todas maneras, estos docentes son parte de la Universidad, dictan sus materias y trabajamos con todos”.

“Jamás se eligió docentes a dedo”

Al ser consultada sobre la designación de docentes a dedo e incluso beneficiando a parientes, Di Perna sostuvo que eso jamás existió “esto es un tema que se analiza, estamos haciendo certámenes y no concursos porque nos faltan cargos docentes, hemos presentado un proyecto de ley para contar con cargos, es para la normalización académica y se pueda hacer los concursos cumpliendo cada uno los requisitos requeridos”.

Di Perna explicó que existen unos 190 profesores que están dando las diferentes materias a los dos mil alumnos con los que cuenta Universidad, más los 700 que ingresarán este año.

En contacto con Biss

Con respecto al edificio nuevo, Di Perna indicó que se evalúan distintas alternativas, “la Universidad tiene unos predios que fueron asignados para la construcción del edificio propio e incluso algunos modelos para la construcción, estamos en estrecho contacto con el intendente de Rawson Damián Biss por la planificación urbana que desarrolla el municipio, y nos agrada que en Rawson sea la sede propia de la Universidad de Chubut”.