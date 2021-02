Confirmaron la prisión del abogado Oscar Romero

Tras un largo proceso que incluyó la realización de diversas audiencias con sus respectivas resoluciones, los Jueces Ivana González y César Zaratiegui determinaron confirmar lo decidido por el Juez de turno Fabio Monti respecto a la situación del abogado Oscar Edgardo Romero Bruno, que decidió la continuidad de la prisión preventiva del condenado hasta la confirmación definitiva de la sentencia que impone una pena de seis años y nueve meses de prisión.

La cámara penal, integrada por los Jueces Roberto Adrián Barrios, Alejandro Gustavo Defranco y Martín Montenovo confirmaron la pena que había sido dictada por el tribunal de enjuiciamiento el 14 de octubre de 2020 por hallar a Romero como autor del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego. Tras esta determinación, el Juez Sergio Piñeda dispuso la detención de Romero ante un pedido del Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Carolina Marín encontrando que resultaba razonable y suficiente dado que existían elementos de convicción para presumir el incremento del peligro de fuga. La detención de Romero se efectivizó en la mañana del viernes pasado en un procedimiento llevado adelante por integrantes de la dirección policial de investigaciones a cargo del sub comisario Nicolás Costa.

En primera instancia, el imputado que estuvo acompañado por la defensora Laura Fernández, recusó al Juez Piñeda por lo que se dispuso que la audiencia de control se realizara el sábado con la presencia del Juez de turno Fabio Monti. Así se hizo avanzada la tarde de ese día, insistiendo la doctora Marín sobre la necesidad de mantener la prisión de Romero, ya que la resolución de la cámara penal resulta ser un hecho nuevo que incrementa el riesgo de fuga. De todas maneras, el doctor Monti indica que quien debe resolver sobre lo expuesto es el tribunal del juicio compuesto por las magistradas Mirta Moreno, Patricia Reyes y Marcela Pérez.

Resuelto esto, se efectuó una nueva audiencia en los primeros minutos ya del domingo que culminó cerca de la 1,20 de la madrugada, manifestando las Juezas que no eran competentes ya que había cesado su intervención, por lo que debía actuar en tal sentido la cámara penal de Trelew, corriéndose traslado para que decidan. La cuestión continuó cerca de las 7 del mismo día domingo cuando notifican a las partes que finalmente el Juez penal de turno tiene competencia para determinar sobre el particular.

Es así, que a las 8,30 se convoca a una audiencia, donde Oscar Romero recusa al Juez Monti, quien luego de un cuarto intermedio informa sobre el rechazo de la recusación, debiendo revisar todo esto ahora dos Jueces. Es así que Ivana González y Daniel Pérez también rechazan la petición de Romero confirmando la competencia de Fabio Monti, que a media mañana de domingo convoca a la audiencia de control, asistiendo por videoconferencia la fiscal general Carolina Marín, y en la sala el condenado Romero junto a su abogada Fernández. La fiscalía reitera los argumentos expuestos desde un principio y solicita la mantención de la medida de coerción hasta una nueva confirmación de pena, lo que es tenido en cuenta por Monti quien resuelve favorablemente la petición fiscal. Pero antes que concluya la audiencia, el propio Romero solicitó una revisión de acuerdo al artículo 236 del código procesal penal, debiéndose revisar lo resuelto por otros dos Jueces.

Ante este pedido, se dispuso la realización de una audiencia hoy a las 11, donde el Ministerio Público Fiscal reiteró las argumentaciones por las que solicitó la detención y el mantenimiento de prisión solicitando la confirmación de lo resuelto por el doctor Monti. Finalmente, la doctora Ivana González y el doctor César Zaratiegui determinaron confirmar la resolución de Monti, y de esta manera tras un extenso camino de solicitudes y dictámenes, el abogado Edgardo Oscar Bruno Romero deberá permanecer en prisión esperando la confirmación del cumplimiento de su pena de seis años y nueve meses de prisión que ya fue resuelta por el tribunal de enjuiciamiento y por la cámara penal respectivamente.