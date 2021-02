Comodoro ultima detalles para la reapertura de propuestas deportivas

Luego de su interrupción durante el 2020 debido a la pandemia y a las restricciones que ocasionó, desde el Ente Autárquico Comodoro Deportes se está trabajando para el próximo reinicio de talleres y actividades sistemáticas en gimnasios municipales y sedes vecinales. “Las preinscripciones ya se encuentran abiertas en las sedes y cada una de las propuestas se desarrollarán bajo un estricto protocolo sanitario”, expuso el titular del Ente, Hernán Martínez.

Con el objetivo de retomar sus actividades la próxima semana, el equipo del área de Deportes, en conjunto con diferentes áreas del Municipio y Asociaciones Vecinales, avanza en el regreso paulatino de los programas que se desarrollan en las distintas sedes, con limitaciones de cupos y horarios a fin de cumplir con las medidas sanitarias correspondientes.

En ese contexto, Hernán Martínez afirmó que “comenzamos a llevar adelante el trabajo de apertura y preinscripción, que con anterioridad no se venía concretando ya que el contexto era diferente. Hoy, existe la necesidad de reiniciar los programas de la Dirección General de Deportes, con sus respectivos talleres y actividades sistemáticas, en los gimnasios y vecinales”.

“Actualmente, al permanecer cerradas las escuelas, no podremos utilizar sus gimnasios, pero existe una firme intención del Estado de empezar con algunos talleres a partir del 17 de febrero, por ello estamos efectuando las preinscripciones para tener un número, algo fundamental por cada una de las actividades tendrá cupos limitados de los que no queremos excedernos”, aclaró.

Cupos limitados y grupos divididos

Al atravesar aún un contexto de pandemia, el funcionario explicó que “como muchas de nuestras propuestas son masivas, se alternará: aquellos que tenían 3 clases semanales, contarán con 2 una semana y una en la siguiente, y así sucesivamente, con la intención de que la gente pueda participar, siempre trabajando de forma responsable, con cuidados y cumpliendo estrictamente con los protocolos”.

Respecto a las actividades que se reiniciarán, manifestó que “son las que venimos llevando a cabo habitualmente en lo que es iniciación deportiva y mantenimiento de la salud. Ya comenzamos con zumba el pasado 18 de enero y ahora vamos a sumar otras propuestas, como hándbol, vóleibol, gimnasia artística y aeróbica, karate y tae kwon do, todas del programa de actividades sistemáticas”.

En cuanto a las preinscripciones, el titular de Comodoro Deportes señaló que “los padres se deben acercar a la sede correspondiente, donde recibirán una planilla para ingresar los datos del niño. Luego, se les informará qué día y horario le toca, teniendo en cuenta que ahora las clases serán de 45 minutos, en vez de una hora, ya que debemos dejar tiempo libre para desinfección”.

“Después de un año sin actividades, esta es la reapertura e intentamos ser cautelosos, por lo que avanzamos de manera paulatina, pero con un trabajo muy fuerte por parte de los docentes, quienes están a cargo de las inscripciones, charlar con los padres y explicarles las limitaciones y restricciones. La idea es ir de a poco, generando confianza, apostando a que todos puedan sumarse, siempre cuidándose y cuidando al otro”, concluyó Martínez.