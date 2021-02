Comodoro organiza el plan de vacunación masiva para grupos prioritarios

Esta mañana, el intendente Juan Pablo Luque recorrió junto al ministro de Salud, Fabián Puratich, el operativo de vacunación al personal de salud que comenzó a realizarse en el Gimnasio Municipal N° 2 de Comodoro Rivadavia. Allí, trabaja la Secretaría de Salud, junto a voluntarios de la UNPSJB y de las Cruz Roja, a modo de prueba para ver cómo funciona el operativo de cara al plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 para la población de riesgo. Respecto a los allanamientos por el robo de vacunas, el Intendente defendió la labor que realiza el personal de salud: “han hecho un trabajo enorme en toda la pandemia”.

Distribución de dosis y vacunación

Uno de los centros definidos para la distribución de las dosis es el Gimnasio Municipal N°2 del barrio Pueyrredón y se evalúan nuevas locaciones como el Gimnasio Municipal N°4 o el Predio Ferial en la zona norte para garantizar la demanda de toda la población objetivo de manera gratuita, equitativa e igualitaria.

En esta primera etapa de la campaña masiva, por disposición del Ministerio de Salud de Nación, las vacunas están destinadas a personal de la salud y esencial. Sin embargo, desde la gestión municipal de Juan Pablo Luque se comenzó a planificar lo que será la vacunación y distribución de las dosis en los grupos más vulnerables o propensos a tener complicaciones.

Bajo este objetivo, ya se puso a disposición el Gimnasio Municipal N°2 para avanzar con la aplicación de las dosis a los agentes sanitarios o trabajadores esenciales que por su función están más expuestos a contraer la enfermedad y, así, continuar luego con la preparación del lugar en cuanto a equipamiento, colocación de freezer, el generador de energía, la distancia y protocolo seguro para recibir las nuevas vacunas.

Sistema operativo

Este jueves fue la primera prueba para evaluar la efectividad del lugar, teniendo en cuenta que se calcula una hora cada cinco personas, porque al menos se destina media hora para esperar si hay efectos adversos en el triage. Se estima la próxima semana terminar de vacunar al personal de salud con las 2500 dosis del primer componente que llegaron este jueves.

Poner a disposición todas las instalaciones para empezar a vacunar a toda la población, que a partir de la semana que viene con la llegada de más vacunas empezaremos a vacunar a la población de riesgo, teniendo en cuenta que falta muy poco para terminar de vacunar al personal de salud.

Acordamos con el ministro que desde el Municipio vamos a estar saliendo a la calle para que la gente tenga la posibilidad de vacunarse directamente en territorio para inscribir, porque hay muchas personas mayores que no tienen manejo de redes sociales para anotarse vía digital para recibir la vacuna. Aquellas personas que no estén inscriptas no podrán vacunarse.

Población de riesgo

El secretario de Salud, Carlos Catalá informó que “hemos preparado a todo el personal, tanto administrativo, como de maestranza, enfermeros y profesionales médicos, para cuando lleguen las dosis que hasta ahora ha sido limitada la colocación para el grupo esencial. La idea es poder atender la demanda de los adultos mayores para avanzar con la campaña masiva y poder disponer no menos de cinco puestos que nos permitirían colocar 400 vacunas por día”, resaltó.

En ese sentido, el funcionario recordó que “desde el Municipio se preparó el Gimnasio Municipal N°2 y posiblemente los agentes sanitarios de Salud de la Provincia estén en el Gimnasio Municipal N°4. En el caso de que tengamos suficiente cantidad de vacunas se proyecta abrir un espacio mucho más grande como el Predio Ferial, lo que nos permitiría que la gente que tenga acceso en su vehículo, espere y podamos evitar alguna reacción o efecto adverso para aplicar otro tipo de protocolo”.

Por otro lado, Catalá anticipó que “vamos a seguir con el trabajo realizado durante la pandemia a través del Plan Detectar y el Call Center, pero ahora con la vacunación podremos también sumar el seguimiento a través del Call Center de las personas vacunadas y conocer si tienen o no algún efecto adverso”.

Personal de Salud

El intendente Luque, también se refirió al robo de vacunas que sacudió al Hospital Regional: “Ya expresé lo que me parece y esperamos se esclarezca, pero quiero aclarar mi enorme agradecimiento al personal del Hospital Regional por el enorme trabajo que hicieron durante esta pandemia, y antes también”, dijo.

En ese sentido, advirtió que “me parece que no podemos permitir los comodorenses que se ponga en tela de juicio a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital como si fuera un show mediático. Yo siempre los voy a defender porque tengo un enorme agradecimiento con ellos. Por lo demás, que la justicia trabaje con tranquilidad como lo tiene que hacer con cualquier hecho delictual”.