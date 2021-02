Brillante espectáculo de Equitación en la playa

Este miércoles comenzó a desarrollarse el Festival de Playa “Antonio Torrejón” que en su 2° Edición, contó en su primera jornada con la Copa de Campeones de Equitación.

El parador 1 del Boulevard Brown recibió el evento que coronó a los ganadores en diversas categorías, con presencia de 80 binomios locales y de distintos puntos del país. La actividad del Festival continuará este jueves con el Futbol Playa.

La “Copa de Campeones” y su espectáculo, dio inicio al Festival

El Festival de Playa “Antonio Torrejón” comenzó a disputarse este miércoles en la ciudad de Puerto Madryn, con la actividad de la Equitación en la primera jornada del certamen que reúne a las disciplinas deportivas adaptadas a la playa.

El Parador 1, fue escenario de la “Copa de Campeones” de Equitación, de la que formaron parte los campeones de la pasada “Copa de Verano” disputada el pasado fin de semana en el Club de Equitación de Puerto Madryn.

De esta forma, unos 80 binomios fueron parte del evento que entregó un maravilloso espectáculo para la buena cantidad de público que, cumpliendo el uso de tapabocas y distanciamiento, disfrutaron de la disciplina hípica.

El Diario WEB, realizó una cobertura especial del evento deportivo y dialogó con el presidente del Club de Equitación Puerto Madryn, Néstor González, quien aseguró que “es mucho trabajo. Solo tenemos 6 horas para armar este escenario, desmontarlo, la competencia ya que saltan de 0,90 a 1,30. Son 80 binomios los participantes”.

A esto, González agregó que “estos campeones salieron de la Copa de Verano. Salen los campeones por categoría, los clasificados a competir en esta Copa de Campeones”, detalló.

González, valoró el crecimiento que esta “Copa de Campeones” ha podido conseguir en los últimos tiempos, al mencionar que “apuntamos a que sea un evento nacional. Ya tenemos todos los clubes de la Patagonia presentes, más algunos de Buenos Aires, se ha sumado Bahía Blanca también. Queremos en una edición no muy lejana, que sea internacional. Invitar a gente fuera de la Argentina, que venga a competir”.

“Esto es único en el mundo. Está en Miami el evento en el cual montan una pista, pero no tienen la playa que tenemos nosotros. Esto es natural. No hemos hecho nada de nada, solo esperar que bajara la marea. Es único en el planeta”, explicó el mandamás del CEPM con pleno orgullo.

Sin dudas, la chance de competir en una pista armada en la playa, ha captado el interés de los jinetes y amazonas para participar, lo cual reconoce González al decir que: “fue un gancho para atraer gente. Queremos hacer del deporte una actividad turística. Durante estos días, tendremos gente de distintos lugares. Hemos pasado de 30 participantes a casi 300. Ha sido un crecimiento terrible. El gancho para jinetes y amazonas, ha sido esta posibilidad de estar junto a su caballo compitiendo en la playa”

Por último, consultado sobre como continuará la actividad para institución que lidera, Néstor González aseguró que “esta competencia se hace afuera del Campeonato Provincial. No nos juntamos todavía los presidentes de los clubes, creo que lo haremos el miércoles o jueves. Estaremos supeditados a lo que dicte el Ministerio de Salud, así que esperarnos en marzo poder iniciar el calendario”.

Equitación – “Copa de campeones”

Resultados

Prueba 90 cm.

1° – Joaquín Mones Ruiz (Buenos Aires)

2° – Catalina Revello (Pto Madryn)

3° – Camila Meier (Pto Madryn)

– Prueba de 1m:

1° – Francesca Galvarini (Pto. Madryn)

2° – German Fernández de (Pto. Madryn)

3° – Oriana Ramírez (Neuquén)

– Prueba de 1.10m:

1° – Sara Bello (Neuquén)

2° – Lara Fernández (Pto. Madryn)

3° – Liliana Valenzuela (Pto. Madryn)

– Prueba 1.20m:

1° – Matías Sendon (Neuquén)

– Prueba 1.30

1° – Hernán Monez Ruiz (Buenos Aires)

2° – Rosario Borrelli (Buenos Aires)

Festival de Playa – “Antonio Torrejón” – 2° Edición

Programación

Jueves 11

9hs. Fútbol playa (Sector B. Brown y Tehuelches)

Viernes 12

8hs. Atletismo de Playa – Parador Riviera (Bajada 2)

9hs. Beach Tennis, Torneo Nacional – Parador Coral (Bajada 4)

9hs. Fútbol playa (Sector B. Brown y Tehuelches)

10hs. Natación Aguas Abiertas Adaptada. (Playa Hermandad del Escrófalo)

Sábado 13

8hs. Kayaks – Madryn Kayaks Club (Bajada 8)

8hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Fórmula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

9hs. Beach Tennis – Torneo Nacional – Parador Coral (Bajada 4)

9.30hs. Vóley 4×4 Mixto – Yoaquina (Bajada 3).

10hs. Basket Playa – Parador Sara (Bajada 5)

Domingo 14

8hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

8hs. Triatlón – Playones Muelle Piedra Buena

9hs. Beach Tennis – Torneo Nacional- Parador Coral (Bajada 4)

10hs. Basket Playa – Parador Sara (Bajada 5)

Lunes 15

9hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

Martes 16

9hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)