Bigornia Club recibe el Seven de Hockey “Ronald 2021”

Este fin de semana, la ciudad de Rawson y precisamente el Bigornia Club, será escenario del Torneo Seven de Hockey.

El evento, ha sido denominado “Ronald 2021”, en homenaje al joven capitalino Ronald Guerra, fallecido en un accidente de tránsito y quien jugaba en la divisional caballeros de la institución bigorniana.

Hockey en Bigornia

Este fin de semana se jugará el Seven de Pretemporada Ronald 2021 en el Bigornia Club de Rawson, con una intensa programación de cotejos que se extenderá desde las 9 am y hasta las 20 horas durante este sábado y culminando el día domingo.

A las 17 horas, precisamente, será el final de esta competencia que servirá como preparación para los diversos equipos y jugadores y jugadoras, que retomarán la actividad luego de varios meses sin actividad deportiva por la cuarentena.

Desde la organización, se destaca que para ingresar al predio es obligatorio el uso de barbijo y la presentación de una declaración jurada; asimismo, los asistentes deben sostener la distancia social y respetar las medidas de higiene correspondientes.

Vale destacar que participarán de este Seven, las categorías Sub-16, Mamis, damas Mayores y Caballeros Mayores; representando a equipos locales, de Puerto Madryn, Trelew y distintos puntos de la zona valletana.

Este sábado, tras una amplia programación de partidos desde las 9 horas, se realizará un parate en los juegos a las 17 horas, para desarrollar un homenaje a Ronald Guerra, actividad que tendrá como participante a su familia también.

HOCLEY – TORNEO SEVEN “RONALD 2021”

En Bigornia Club de Rawson

Programación sábado – Primera parte del día

09:30 Sub 16 A 1 Las Pipis – Seven Black

09:30 Sub 16 B 2 6ta Puerto Madryn – Fasmolum

09:30 Mamis A 3 Las NN – Reales

10:00 Sub 16 A 1 Las Coquitas – Puerco

10:00 Sub 16 B 2 Fem Gym – Las Cebritas

10:00 Mamis B 3 Puerto Madryn – Las Mamis De Dieguito

10:30 Sub 16 A 1 Las Pipis – Las Coquitas

10:30 Sub 16 B 2 Sexta Puerto – Fem Gym

10:30 Mamis C 3 Viejas Lobas – Las Pibardas

11:00 Sub 16 A 1 Seven Black – Puerco

11:00 Sub 16 B 2 Fasmolum – Cebritas

11:00 Mamis D 3 Panteras – Semillero De Campeones

11:30 Mamis A 1 Las NN – Las Bandidas

11:30 Mamis B 2 Puerto Madryn – La Re Junta

11:30 Mamis C 3 Viejas Lobas – 24/7

12:00 Sub 16 A 1 Las Pipis – Puerco

12:00 Sub 16 B 2 Sexta Puerto – Cebritas

12:00 Mamis D 3 Panteras – CDS Sarmiento

12:30 Sub 16 A 1 Seven Black – Las Coquitas

12:30 Sub 16 B 2 Fasmolum – Fem Gym

12:30 Mamis A 3 Las Nn – Chenque Vikingas

13:00 Mamis B 1 Las Mamis De Dieguito – La Re Junta

13:00 Mamis C 2 24/7 – Las Pibardas

13:00 Mamis D 3 CDS Sarmiento – Semillero De Campeones

13:30 Mamis A 1 Reales – Las Bandidas

13:30 Mamis B 2 Puerto Madryn – Chenque Vikingas Plus

13:30 Damas A 3 TBR Indumentaria – Las Corre Bochas

14:00 Damas B 1 Puerto Madryn – Solanas Gym

14:00 Damas C 2 Constanza Indumentaria – Metro 50

14:00 Damas D 3 Rápidas Y Furiosas – Quinta Eterna

14:30 Damas A 1 Náutico – Pancucas

14:30 Damas B 2 Tolerancia 0 – TRC

14:30 Damas C 3 Kiosco Marcus – Gimnasio Olimpus

15:00 Damas D 1 Primates – Bitrepa

15:00 Mamis A 2 Reales – Chenque Vikingas

15:00 Caballeros A 3 Cristal Agencia Marítima – Tiro Federal

15:30 Mamis B 1 Las Mamis De Dieguito – Chenque Vikingas Plus

15:30 Damas A 2 TBR Indumentaria – Náutico

15:30 Damas B 3 Puerto Madryn – Tolerancia 0

16:00 Mamis A 1 Chenque Vikingas – Las Bandidas

16:00 Damas C 2 Constanza Indumentaria – Kiosco Marcus

16:00 Damas D 3 Rápidas Y Furiosas – Primates

16:30 Mamis B 1 Chenque Vikingas Plus – La Re Junta

16:30 Caballeros B 2 Bigornia Negro – Náutico

16:30 Caballeros B 3 SEC – Puerto Madryn

17:00 Homenaje A Ronald

17:30 horas – Continúa la programación