“Bigo” vivió un fin de semana a puro tenis

Encuentro Mixto en la capital

Con gran éxito finalizó el 1°Encuentro Mixto doble de Tenis en el Bigornia Club de Rawson, disputado el pasado fin de semana y contando con la participación de 19 parejas en categorías A y B.

El sábado se jugaron los partidos de zonas en tanto que el domingo por la mañana se jugaron las semifinales y finales.

En la Categoría A el triunfo fue para la pareja de Rosana Sandler y Juan Cortez frente a la dupla conformada por Gabriela Sosa y Juan Pablo Farías por 7-5 7-5.

En tanto que en Categoría B la pareja ganadora fue “Bocha” Iralde junto con Andrea Murano por un anotador de 6/3, 4/6 y (10/6) derrotando a Carlos Ortiz y Mabel Fava.

Resultados

Categoría A

Semis

Rosana S/Juan C vs Cecilia A/ Esteban

7/5 6/2

Gabriela S /Juan Pablo S vs Gabriela L/Carlos S 6/7 6/1 ( 10-7)

Final

Rosana S/Juan C vs Gabriela S/Juan Pablo

7/5 7/5

Categoría B

Semis

Carlos O/ Mabel F vs Daniel R /Elena

6/4 6/1

Bocha / Andrea M vs Lucia Que/José Luis Q 6/4 6/3

FINAL

Bocha/Andrea M vs Carlos O/Mabel F

6/3 4/6 (10/6)