Abengoa en riesgo de disolución buscaría hacer negocios en Chubut

Esta semana trascendió que la empresa Abengoa estaría interesada en hacer negocios en Chubut. Sin embargo, provocó sorpresa que la compañía busque competir en nuevos proyectos cuando se estima que está en situación de quebranto.

El consejo de administración de Abengoa anunció que dará a conocer las cuentas del año 2019, lo que venía retrasando desde que revisó su plan de viabilidad y encargó a un experto independiente la determinación de una valoración, según la cual el patrimonio neto de la sociedad fue negativo ese año por importe de 388 millones (lo que la colocaba en causa de disolución). En la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa señala que está pendiente de recibir los informes correspondientes del auditor de cuentas para hacer públicas las cuentas de ese ejercicio. También dice que, una vez que se reciban los informes del auditor de cuentas de la sociedad correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas de ejercicio de 2019, se procederá a su publicación de forma inmediata, así como a la convocatoria de la junta de accionistas para someterlas a aprobación.

Mientras tanto, la negociación entre los principales acreedores de Abengoa, la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda de la compañía prosigue y el plazo para firmar la operación se ha extendido una vez más, en esta ocasión hasta el 19 de febrero.

La antigua cúpula de la compañía, había buscado alternativas de inversión que no prosperaron. A pesar de los esfuerzos para que Abengoa, la matriz, no quiebre, el resultado parece difícil de evitar.

Las pérdidas reportadas en 2019 y la incertidumbre sobre el plan de reestructuración ponen en duda el equilibrio de la empresa y no sería fiable para la concreción de proyectos.