Un anunció de WhatsApp hizo millonario a Telegram

Desde que la aplicación WhatsApp anunció que modificaba sus condiciones de uso, millones usuarios en todo el mundo comenzaron a optar por otras aplicaciones de mensajería móvil. De esta manera, Signal y Telegram, los principales rivales de WhatsApp, experimentaron un gran aumento en las descargas.

Mientras que estas dos plataformas presumen tener políticas estrictas de protección de datos y de seguridad de las comunicaciones de sus usuarios, WhatsApp anunció que sus usuarios fuera de la región europea deberán permitirle compartir su información con su empresa matriz, Facebook. Y los que no acepten los nuevos términos de uso antes del 8 de febrero, no podrán seguir usando WhatsApp.

Según los datos de la firma de análisis Sensor Tower, Signal tuvo 246.000 descargas la semana previa al anuncio de WhatsApp del 4 de enero. En la semana siguiente logró 8,8 millones de usuarios nuevos.En países como India, las descargas pasaron de 12.000 a 2,7 millones. En Reino Unido el incremento fue de 7.400 a 191.000 y en Estados Unidos de 63.000 a 1,1 millones.

Por su parte, Telegram anunció el martes 25 millones de usuarios nuevos en las últimas 72 horas.

En una serie de tuits, Signal llegó a señalar que existían problemas con la creación de grupos y retrasos en la llegada de los códigos de verificación (medida de seguridad implementada por la aplicación) debido a su rápida expansión, pero dijo que los estaba solucionando.

“Nuestros nuevos servidores están listos”, informó la plataforma el 10 de enero.

El servicio de mensajería recibió el respaldo del fundador de Tesla, Elon Musk. Edward Snowden, exconsultor tecnológico de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, también promueve el uso de esta plataforma. “La uso todos los días y todavía no estoy muerto”, escribió en Twitter.

Telegram, por su parte, tuvo 6,5 millones de descargas a nivel mundial en la última semana de diciembre y llegó a los 11 millones en los siete días posteriores al anunció de WhatsApp. Solo en Estados Unidos pasó de 272.00 usuarios nuevos a 671.000 en ese periodo.

En un mensaje a sus usuarios, este martes la aplicación informó que superó los 500 millones de personas que usan la plataforma y que solo en las últimas 72 horas tuvo 25 millones de descargas en todo el mundo. “¡Gracias! Estos logros fueron posibles gracias a usuarios como usted que invitan a sus amigos a Telegram”, señaló la plataforma.

Durante el mismo período, las descargas globales de WhatsApp se redujeron de 11,3 millones a 9,2 millones. Pese a ello, Craig Chapple, analista de información móvil de Sensor Tower, señala que esto no significa necesariamente un gran problema para WhatsApp, que lleva 5.600 millones de descargas desde su lanzamiento en 2014.

“Va a ser difícil para los rivales romper los hábitos de los usuarios, y seguirá siendo una de las plataformas de mensajería más populares y utilizadas del mundo”, indicó.

Chapple señala que “será interesante” ver si esta tendencia favorable a Signal y Telegram se mantiene o si los usuarios vuelven a la plataforma de mensajes a la que están acostumbrados.

No es la primera vez que la compañía fundada por Mark Zuckerberg es cuestionada por el uso de los datos que obtiene de los usuarios de las aplicaciones que son de su propiedad. Ante las críticas, WhatsApp aclaró que los datos que compartirá con Facebook no incluirán mensajes, grupos o registros de llamadas. Pero sí compartirá con su empresa matriz el número de teléfono asociado al nombre del usuario. También la marca y el modelo de teléfono que este usa y la empresa con la que obtiene el servicio.

Otro de los aspectos más polémicos es que se compartirán las direcciones de protocolo de internet (IP), con lo que se puede establecer la ubicación de las conexiones de una persona.

También cualquier pago y transacción financiera realizada a través de WhatsApp, cuánto tiempo usa la persona la aplicación e incluso las listas de contactos.

Estos datos no solo se compartirán con Facebook. Podrán ser divulgados a Instagram y Messenger, que también pertenecen a la red social fundada por Mark Zuckerberg.

“La política de privacidad y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria y estamos avisando a los usuarios con una amplia anticipación para que revisen los cambios, que entrarán en vigor el 8 de febrero”, dijo un portavoz de Facebook a la agencia de noticias AFP.