Ultiman detalles para el clásico de Comodoro Rivadavia

Este lunes, se inspeccionaron las instalaciones del Estadio Municipal, en Kilómetro 3, y coordinaron el operativo y los protocolos para lo que será el clásico de Comodoro, entre Huracán y Jorge Newbery.

“El Globo” y “El Lobo”, jugarán por el Torneo Regional Amateur, que se desarrollará el próximo domingo por la primera fecha del certamen.

Alistándose para el reinicio del Regional

El domingo 10 de enero arrancará el Torneo Regional en medio de la pandemia y con un desafío por demás importante, con lo que será la instancia clasificatoria que tendrá como participantes a tres protagonistas de Comodoro Rivadavia como ser Huracán, Newbery y la CAI se enfrentarán entre sí en el Estadio Municipal.

Por eso, autoridades de Comodoro Deportes, encabezado su titular Hernán Martínez, Ariel Bordeira en representación de la Liga de Fútbol, Damián Lacanette, segundo jefe de la Comisaría Mosconi, Elías Guzmán y Pedro Nieva, por los clubes Huracán y Newbery, respectivamente, recorrieron e inspeccionaron el Estadio Municipal, escenario elegido para el clásico del próximo domingo.

El objetivo fue coordinar el operativo y los protocolos por el Covid-19 para lo que será el clásico de Comodoro.

Elías Guzmán, candidato por el oficialismo a ser presidente del club Huracán, de cara a lo que será el encuentro del domingo valoró el trabajo en conjunto entre clubes, la Liga de Futbol y la dependencia policial de Mosconi.

«Estamos trabajando mucho para que salga lo mejor posible. Es particular al no tener público, solo con dirigentes y equipo y por eso esperamos que todo salga bien y cuidarnos entre todos» dijo.

Sobre el conjunto de Huracán, explicó que el mismo «vienen trabajando mucho, no se ha parado, siguen laburando a full para tener un buen resultado».

Pedro Nieva, secretario de actas del Club Jorge Newbery, habló de la importancia del encuentro en medio de la pandemia y los cuidados en lo que concierne al operativo de seguridad y protocolos vigentes. «Es la primera vez que se jugará así sin público, quedamos de acuerdo los clubes en jugarlo acá en el Estadio y evitar cualquier inconveniente, pensando, sobre todo, que el primer partido es el clásico».

Desde la entidad Aeronauta, sostuvo que «nos comprometimos cada club a trabajar para que los hinchas no se acerquen, puede haber pérdida de puntos, y que no se perjudique a ningún equipo y se pueda jugar».

Damián Lacanette, segundo jefe de la Comisaría Mosconi, que será los que tengan a cargo el operativo de seguridad en zona norte, aseguró que «es un operativo especial al no contar con las hinchadas. Puntualmente, el operativo de seguridad se va a apostar en la parte exterior del Estadio con el objetivo de que no ingrese gente».

«Vamos a tratar de ´afinar el lápiz´ para que las cosas salgan de la mejor manera posible, más que nada porque es el primer partido del año y la idea nuestra es que salga lo mejor organizado y se tenga una buena imagen» describió el jefe policial «es fundamental que la gente colabore».

El Torneo

Esta instancia, la jugarán los tres equipos de Comodoro Rivadavia, integrando la Zona Patagonia – 2.

La 1° Fecha será entre Huracán y Newbery, quedando libre CAI; mientras que por la “° jugarán CAI – Huracán, quedando libre Newbery y la 3°, será entre Newbery y CAI, quedando libre Huracán.

Luego, desde la 4° programación, se invertirán las localías con respecto a lo que fue la primera rueda.

La Forma de disputa de esta instancia clasificatoria por la Zona Patagonia en su Primera Ronda, se jugará así: está integrada por una zona (1) zona de cinco (5) equipos y una (1) zona de tres (3) equipos.

En la zona de cinco (5) equipos se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, a una sola rueda de partidos. En tanto que en la zona de tres (3) equipos se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona. (Total: 2 equipos).