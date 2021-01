Recomiendan concurrir al Detectar con 48 o 72 horas de síntomas

Se ha confirmado que muchas personas acuden a testearse el primer día de un síntoma y la carga viral es muy baja, por lo cual el test puede no detectarlo en una primera instancia.

Al respecto, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, advirtió que “En este tiempo hemos detectado que muchos pacientes, con solo 24 horas de síntomas, tienen una carga viral muy baja y el testeo da negativo. Luego vuelven a las 48 horas con más síntomas, con lo cual la carga viral ya suele ser alta y nos da el antígeno positivo”.

Es por este motivo que decidieron solicitar y recomendar “que no vengan con un solo síntoma o el primer día que despiertan uno o más síntomas que podrían relacionarse con Covid, sino que esperen al menos 48 o 72 horas con síntomas para que el test puede tener un resultado más eficiente. Por supuesto deberían permanecer aislados y con tapabocas si tiene contacto con alguna persona”. A su vez, “queremos también evitar que concurra gente sana y corra el riesgo de contagiarse en un lugar a donde se dan muchos casos positivos”.

Al mismo tiempo, Simunovic reconoció que “siempre advertimos que por más que el testeo rápido de negativo, se aíslen 10 días porque quizás en el momento de hisoparse tienen una carga viral muy baja para ser detectado el virus, pero eso no quiere decir que se descarte el Covid positivo”. En consecuencia, advirtió que “mucha gente se relaja porque le test da negativo, pero si continúa su vida normal sin aislarse, corre el riesgo de contagiar a otras personas si aumenta su carga viral con el correr de los días”.

Sobre el proceso que cumple el virus en la etapa de contagio, Simunovic explicó que “este virus está en evaluación constante y su período de incubación no son iguales en todos los casos. Por eso siempre decimos que ante el contacto estrecho con una persona que dio positivo, es necesario aislarse preventivamente 14 días, porque puede haberse contagiado y los síntomas recién aparecen a los 10 o 12 días, algo que se están dando mucho últimamente”.

Por último, aclararon que estas recomendaciones son para aquellas personas que se encuentran en el comienzo de la sintomatología, en la mayoría de los casos leve: “Por supuesto que si presentan síntomas más graves como una complicación respiratoria es necesario llamar a urgencia y no esperar”.