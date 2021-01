Podoroska cayó ante Sorribes en el Torneo de Abu Dhabi

La tenista argentina Nadia Podoroska, comenzó su 2021 deportivo con una derrota, cayendo por doble 6-3 ante la española Sara Sorribes en el Torneo de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes.

Fue traspié en la primera ronda del certamen donde la rosarina quedó eliminada; pero podrá continuar en continuar en la modalidad Dobles.

Nadia no pudo en su primer juego de 2021

La tenista argentina Nadia Podoroska cayó en primera ronda ante la española Sara Sorribes por marcador de 6-3 y 6-3, en lo que marcó el comienzo de su 2021 deportivo participando del Torneo de Abu Dhabi en Emiratos Árabes.

En este comienzo del circuito WTA, Podoroska que llegaba como 47 en el ranking mundial, cedió ante su rival en una hora y 42 minutos frente a una rival situada en el puesto 66 del escalafón.

Podoroska, semifinalista en la pasada edición de Roland Garros y tenista revelación en 2020, comenzó así una temporada que tendrá como primer gran objetivo el Abierto de Australia en Melbourne, previsto del 8 al 20 de febrero.

El torneo de Abu Dhabi se disputa sobre superficie rápida al aire libre y está dotado con 565.000 dólares en premios.

Eso, en modalidad Singles; porque Nadia jugará en modalidad Dobles, compartiendo dupla con precisamente su última rival, Sara Sorribes. Jugarán tras la baja del dueto Mertens/Sabalenka.

De esta forma, disputarán 8vos de final vs ganadoras de Siegemund/Zvonareva – Jurak/Ninomiya.

“Creo que me apuré”

La jugadora argentina se expresó ante los medios de comunicación en conferencia de prensa, analizando con respecto al encuentro ante Sorribes que “hoy las cosas no salieron como quería, por suerte es el primer partido del año y entiendo lo que quiero corregir para lo que se viene. Creo que me apuré y no me ordené de la mejor manera. A seguir entrenando”.

“Fue difícil manejar el partido, Sara impuso un juego muy rápido y no estoy contenta con lo que yo hice en cancha ni con mi actitud. Por supuesto, todo es positivo y tengo claro los errores de hoy. Como dije antes, es el primer partido del año”, agregó.