Pedirán declarar la emergencia por falta de agua y energía en Río Mayo

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna adelantó que presentará en el Congreso un proyecto para declarar la Emergencia por la falta de los servicios de energía y de agua en Río Mayo y su zona aledaña, ante la salida de funcionamiento de dos de los tres motores de la central ubicada en esa localidad.

A raíz de la grave situación, y acompañado por la diputada provincial de la UCR María Andrea Aguilera, Menna estuvo este jueves en Río Mayo, donde se reunió con el intendente, Alejandro Avendaño, y con la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Wolf; y además se acercó a conversar con vecinos que reclaman el restablecimiento de los servicios.

“Desde que se hizo cargo la Provincia de la central de Río Mayo, al igual que pasó con la de Gobernador Costa, no ha hecho el mantenimiento y no ha invertido para sostener los motores, que fueron gradualmente saliendo de servicio”, dijo Menna.

Explicó que el último martes “explotó uno de los motores, ya había uno fuera de servicio, por lo que quedó uno solo y a media máquina. Es decir que no genera lo suficiente para sostener a toda la red a la que abastece la central: Río Mayo, Río Senguer, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Lago Blanco”.

Con un solo motor con déficit de funcionamiento, “se tienen que arreglar todas las localidades”, dijo Menna, que precisó que “se alternan” para contar con energía: Río Mayo tiene luz entre las 10 y las 15, y después entre las 19 y las 12 de la noche; en Senguer cuentan con energía entre las 6 y las 10 y después de 15 a 19, con lo cual quedan privados de luz a la noche. “En las otras localidades tienen generadores propios y suplen en parte el problema, pero también están al límite”, agregó.

Tras el diálogo con los vecinos, Menna manifestó que “el mayor malestar es que en estos días no han tenido la presencia de ningún funcionario de Provincia. Se sienten abandonados, desentendidos”.

Momento crítico

Ante ello, adelantó, “nos comprometimos a promover un proyecto que vamos a presentar en el corto plazo para pedir que se declare la Emergencia; porque esta situación no solo genera falta de energía eléctrica, sino que produce que el pueblo quede privado de agua, en un momento crítico”, debido a que “se necesita el agua por el hospital, por la pandemia”, además de situaciones particulares como la presencia de vecinos insulinodependientes.

“Vamos a solicitar además que ante la incapacidad de los funcionarios provinciales para resolver estos temas y para anticiparse, se involucre en el tema la Secretaría de Energía de Nación”, añadió, y afirmó que “esto venía siendo advertido hace mucho; en la localidad recibieron promesas de que se iban a hacer los mantenimientos de los motores, pero nada de esto pasó”.

“Esta falta de atención y el abandono han provocado, además de toda la situación, que se malogre y se pierda un patrimonio muy caro como es un motor de generación a gas”, remarcó.

La falta de energía eléctrica, además, “obviamente altera y perjudica a los comerciantes que no pueden sostener el frío en sus heladeras, igual que los vecinos que terminan perdiendo alimentos perecederos”.

Aunque en la localidad esperan por estas horas un motor, Menna dijo que se trata de “un parche” y que además “va a ser carísima la generación de energía por esa vía”.

A la deriva

El legislador consideró, en consecuencia, que “la Provincia sigue a la deriva, sin un plan. No solo no se pagan los sueldos -entre ellos los de los trabajadores de la central de Río Mayo que no han cobrado noviembre, diciembre ni el aguinaldo de junio ni el de diciembre- sino que además no se prestan los servicios más básicos”.

“Así como los chicos no tienen clases por este retraso salarial y los problemas de infraestructura escolar, los habitantes del interior sufren la falta de energía que acarrea a su vez la falta de agua”, finalizó.